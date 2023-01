Do druhého kola prezidentské volby postupují Petr Pavel a Andrej Babiš. Ale rozhodně ne sami. Prezidentský úřad sice mohou zastávat jen oni, ale vliv hlavy státu na ekonomiku se již tradičně odvíjí především od jejího okolí. Nyní je to ještě o to zásadnější, protože po ekonomech – ať už jakýchkoliv kvalit – Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi má nyní největší naději převzít úřad voják Petr Pavel. O ekonomice neví nic, ani se tím moc netají, a o to více chce přesvědčit veřejnost právě kvalitním týmem. V ekonomické oblasti jsou to především poradci David Marek a Zdeněk Tůma. Marek je hlavní ekonom společnosti Deloitte, Tůma exguvernér České národní banky.

Na Babišově straně žádný jasně definovaný tým není, pokud tedy za tým nepovažujeme hierarchii hnutí, kde se k ekonomickým věcem vyjadřuje Karel Havlíček a Alena Schillerová. Dlouho ale byl Babišovým spolupracovníkem ekonom Aleš Michl, který je od minulého roku guvernérem ČNB.

Na první spornou ekonomickou věc mezi Babišovým a Pavlovým týmem tak není třeba dlouho čekat. Babiš prosazuje co nejnižší úrokové sazby, ač inflace dosahuje extrémních hodnot. Motivy není třeba dlouho hledat, stačí nahlédnout do výroční zprávy Agrofertu. Holding má dle posledních čísel 33,3 miliardy úvěrů, z toho tři čtvrtiny v cizích měnách, hlavně v euru. Když vzroste úroková míra o 50 bazických bodů, je to snížení zisku o 144 milionů korun. Znehodnocení koruny vůči euru o 10 procent pak znamená pro holding snížení zisku o 395 milionů korun. Shodou okolností jeho exporadce Michl právě razí cestu nezvyšování úrokových sazeb a politiku silné koruny napumpované intervencemi.