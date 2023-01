Vnitřní rozměry nové, v pořadí třetí generace bavorského SUV X1, nabízejí prostor zhruba takový, jako měla kdysi první X3. Samozřejmě, auta pořád rostou. Ale německým vývojářům se podařilo něco nečekaného – důmyslně ho nafoukli uvnitř. A tak je současná „iksjednička“ s délkou přesně 4,5 metru zvenku pořád velká tak akorát do města, přesto uvnitř prostorově daleko komfortnější než kdykoli předtím.

Prostor není jedinou novinkou. Ladilo se s úmyslem vylepšit všechno, co se dá. Některé detaily jsou poplatné době, například zapuštěné kliky dveří, které nikdy nepadnou do dlaně tak automaticky jako ty konvenční. Jenže vylepšují aerodynamiku a to je v dnešní době podstatnější.

Víc změn je pozitivních. Kdo do auta sedne, ocení povedený design a především špičkové zpracování, na němž se nešidilo. Řešení s dlouhým zakřiveným digitálním displejem před řidičem, který v sobě integruje přístrojový štít i dotykový infotainment, je vyvedené, i když se jistě najdou lidé, kteří se slzou v oku vzpomenou na ovládání multimédií pomocí otočného ovladače, které nemělo chybu. Milovník bavorských modelů se ale v interiéru X1 vyzná a nováček si – snad – rychle zvykne.