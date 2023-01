Před Vánoci došlo k významné dohodě mezi skupinami, které jsou zvyklé hájit své zájmy. Zástupci odborů, zaměstnavatelů a ministerstva práce a sociálních věcí našli kompromisní podobu novely zákoníku práce. Například dohodli způsob, jak přiznávat dovolenou lidem pracujícím na dohodu, a to v souladu s požadavky Evropské unie a zároveň tak, aby si tento typ pracovního vztahu zachoval kýženou flexibilitu. A co víc, hladké schválení v parlamentu by stejně jako v minulém volebním období měla zajistit gentlemanská dohoda mezi koaličními partnery, zástupci zaměstnavatelů a odbory, která zamezí dodatečným změnám návrhu. Mezitím by dlouho připravovaný text měla projednat vláda.