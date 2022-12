V Česku se v roce 2023 chystá vystoupit řada světových hudebních legend. V kinosálech se budou odehrávat dramata natočená podle skutečných událostí i slavné sci‑fi. Hrad uvede hru Jak se vám líbí.

Hudba

78. Pražské jaro

12. května – 2. června

Nejočekávanějším koncertem bude společné vystoupení České filharmonie, mladého finského dirigenta Klause Mäkeläho a violisty Antoina Tamestita 17. května v Rudolfinu. Na programu je Schnittkeho violový koncert a Mahlerova Symfonie Titán. „Mäkelä má patrně nejrychleji stoupající kariéru z dirigentů své generace,“ napsal v prosinci o designovaném šéfdirigentovi amsterdamského Concertgebouw Orchestra list New York Times.

Prague Offspring

26. a 27. květen

Loni přišlo Pražské jaro s novým projektem věnovaným soudobé hudbě – Prague Offspring. Letos pokračuje vystoupením věhlasného souboru hudby Klangforum Wien. Zahraje skladby George Friedricha Haase za jeho osobní účasti, vedle nich pak skladby objednané Pražským jarem od českých skladatelů Jany Vöröšové, Michaely Pálky Plachké nebo Šimana Vosečky.

Depeche Mode: Memento Mori

30. července

Když v roce 2020 oznámila kapela Depeche Mode záměr vydat nové album a vyrazit na světové turné, vzbudilo to pozdvižení. A to trvá. Patnáctá řadovka Memento Mori vznikla v době pandemie a tvůrci se dobou přímo inspirovali. Při jeho vzniku zemřel náhle na disekci aorty jeden z členů Andrew Fletcher. Přesto se zbylí dva Martin Gore a David Gahan rozhodli album dokončit. „Byli jsme si jisti, že by si to přál. Projektu to dodalo další význam,“ uvedl Gore. Album má vyjít na jaře. Podpoří ho série koncertů v severoamerických arénách, následovat bude letní evropské stadionové turné.