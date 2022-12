Ačkoliv to tak po úvodních slovech tohoto textu může působit, nezbláznil jsem se ani jsem se nestal příznivcem kultu chobotniček z druhého patra. Moje přání vychází z výsledků desítek vědeckých studií, které tvrdí, že naše fyzické i duševní zdraví trpí, protože ztrácíme kontakt s přírodou.

Když se před nějakými 300 tisíci lety vyvinul druh homo sapiens, jeho životním prostorem byly travnaté pláně protkané řekami a rozmanitými vodními plochami. V převážně modro‑zeleném prostředí pobýval náš druh v podstatě celou svou existenci, vždyť podle dat Světové banky je to teprve 15 let, co většina lidské populace žije ve městech. Urbanizace ale postupuje rychle vpřed a především lidé ve vyspělejších částech světa se s přírodou setkávají čím dál méně. Schválně si zkuste vybavit, kolik času trávíte v lesích, na loukách a u vody a kolik obklopeni betonem, asfaltem a ocelí moderních měst.