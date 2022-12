Koupit pomeranče nebyla v 60. letech v socialistickém Československu ani snadná, ani levná záležitost. Když se to rodině mojí mámy povedlo, její táta prý vždycky svůj díl ovoce odmítal, že mu nechutná. Ve skutečnosti jen chtěl, aby jeho děti měly pro sebe té cizokrajné dobroty víc a neměly přitom výčitky, že tátovi ujídají. O čemž svědčí i to, že po listopadové revoluci si na pomerančích pochutnal rád.

Socialistické zřízení už naštěstí nemáme, přesto hrozí, že z některého ovoce a zeleniny se zase může stát drahý luxus. Kvůli cenám energií už mnozí pěstitelé omezili výsadbu a podle odborníků tak některé produkty nebudou dostupné nebo budou velmi drahé. Už nyní přitom zhruba třetina zákazníků v obchodech kvůli rostoucím cenám omezuje nákupy potravin a zároveň kupuje levnější a méně kvalitní produkty.

To se bohužel určitě projeví na jejich zdraví. A nejen na tom fyzickém, špatná strava má negativní vliv třeba i na školní výsledky dětí. Potvrzuje to hned několik studií. Třeba ta, v níž se američtí vědci v letech 2008 až 2013 podívali na to, jak vypadá obědové menu žáků v takřka 1200 kalifornských školách. Jak se ukázalo, když bylo jídlo zdravé, měly děti o pár procentních bodů lepší výsledky v pravidelných standardizovaných testech. Jiný kanadský experiment zase ukázal, že když jídelníček dětí obsahoval dostatečné množství ovoce, zeleniny, proteinů, vlákniny a dalších prvků zdravé stravy, měli žáci vyšší pravděpodobnost, že uspějí v testu porozumění textu. A to i když badatelé následně očistili výsledky o jiné vlivy, jako je například příjem a vzdělání rodičů či pohlaví dítěte.

Bohužel to vypadá, že v části rodin v Česku už budou muset rodiče dětem zase lhát, že jim pomeranče nechutnají. Naštěstí už nežijeme v socialismu, takže se věci k normálu vrátí určitě dřív než za 40 let.

Přeji pěkné čtení.