Nic nebudeme vykládat předem, až se vláda rozhodne, tak to oznámí. Tohle předsevzetí kabinetu Petra Fialy vyslechli přesně před rokem s úlevou všichni ti, kdo měli plné zuby chaotického stylu předchozího týmu Andreje Babiše. Jenže sliby chyby. Koaliční politici teď nejenže trousí do médií své představy, jak je napadne, ale dokonce při tom ztrácejí i elementární pud sebezáchovy.

Jistě, obří schodek 295 miliard korun ve schváleném rozpočtu na příští rok není žádná legrace. A není sporu, že o tom, jak jej do budoucna snížit, se musí vést – a povede – důkladná debata. Jak mezi odborníky a politiky, tak ve veřejnosti. Je naprosto v pořádku, že ministr financí Zbyněk Stanjura dostal za úkol vyjednat v koalici snížení deficitu pro rok 2024 aspoň o sedmdesát miliard. A je i logické, že chce jít mimo jiné cestou zvýšení DPH u některého zboží nebo služeb – což ostatně kabinetu navrhla i Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Rozum však nebere, proč koalice dovolila, aby ještě před Stanjurovou misí propukla všelidová daňová „zabíjačka“. Nejdřív se přece mělo zjistit, kolik peněz stát získá přesunem té které komodity z nižší do vyšší daňové sazby v rámci tří existujících. Potom posoudit, co bude nebo nebude únosné pro obyvatelstvo i hospodářství v dnešní krizové situaci. A nakonec by byly sociálně nejcitlivější věci z další debaty úplně vyřazeny. Místo toho se ale vládní politici rovnou začali předhánět ve vrhání konkrétních položek do éteru. Šéf Pirátů Ivan Bartoš se naváží do nižší sazby pro byznys s řezanými květinami. Předseda rozpočtového výboru sněmovny Josef Bernard (STAN) zpochybňuje smysl daňového zvýhodnění služeb souvisejících s lázeňstvím. A podle lidoveckého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky je čas zvýšit DPH na časopisy a na noviny.