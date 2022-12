Technologické firmy dozrávají do dospělosti. Tržby internetových gigantů jako Amazon, Apple nebo mateřských společností Googlu či Facebooku už neporostou tak rychle jako dosud. To stahuje celý akciový trh. „Dostávají se na stabilnější úroveň, běžnou u tradičních firem, jako jsou třeba Coca‑Cola nebo Procter & Gamble. Tomu se musí přizpůsobit i ceny jejich akcií,“ popisuje Jan Vedral, zakladatel a hlavní majitel investiční společnosti Conseq. Podle něj stále ještě není správný čas nakupovat americké akcie, ale mimo hlavní trhy opět vidí investičně nadějné regiony i obory, včetně střední Evropy.

Vedral byl u začátků českého kapitálového trhu v první polovině 90. let, kdy také Conseq založil. Dnes se jeho firma stará o investice v hodnotě přes 100 miliard korun více než půl milionu klientů. Z řady investičních možností Vedralovi asi nejméně přirostly k srdci kryptoměny. Po pádu jedné z největších kryptoburz FTX rychle ztrácejí hodnotu.

Koupil jste si někdy nějaké kryptoměny?

Ne, my v této oblasti nejedeme. Vždycky mi připadala jako bizár a dost mě překvapilo, jak moc narostla a dostala punc serióznosti. Také je pro mě překvapením, že se to už dávno nezhroutilo.

Proč?

Protože v kryptoměnách vidím jedinou užitnou hodnotu – mohou fungovat jako prostředek pro anonymní převod hodnot, který využívá zejména organizovaný zločin. Jinak jsou postavené na spekulaci, která byla do jisté míry hnaná kvantitativním uvolňováním a tištěním peněz. Kryptoměny jsou v podstatě Ponziho schéma (typ investičního podvodu – pozn. red.), které závisí na tom, že někdo další koupí dráž než předchozí investor. Není za nimi žádná fundamentální hodnota, která by vyplývala z jejich užitné hodnoty, jako v případě komodit nebo předpokládaných budoucích cashflow u akcií a dluhopisů. Jsou anonymní, dobře. Ale státy se snaží anonymnímu převodu peněz 30 let bránit a regulovat ho, aby bránily ilegálnímu obchodu, a teď najednou přijdou kryptoměny. Proto mě také překvapuje, že zatím nedošlo k významné regulaci odvětví.

Amazon už nebude kamenným obchodům brát tolik prodejů, protože už získal velkou část trhu a nemůže růst o desítky procent.

Myslíte si, že k ní teď dojde?

Myslím si, že buďto kryptoměny zaniknou, protože přestanou kohokoli zajímat, nebo se budou regulovat. Vybudovala se kolem nich poměrně rozsáhlá infrastruktura a hodnota této infrastruktury a všech start‑upů, které ji obsluhují, byla vlastně ve finále ještě větší než celá tržní kapitalizace kryptotrhu. Pro mě je to celé bizarní.

Web Business Insider porovnával pád americké investiční banky Lehman Brothers v roce 2008 a následnou ekonomickou krizi a na druhé straně současný pád velké kryptoburzy FTX a jeho dopady. Vidíte tam paralelu?

I když některé banky nabízely kryptoměny a mají kryptofondy, všechny si dávaly záležet na tom, aby jim nezůstaly v ekonomických bilancích. Jsou spíš přímo v bilancích jednotlivých uživatelů kryptoměn než institucí. Znamená to, že pokud kryptoměny spadnou, o peníze přijdou zákazníci, ale ne seriózní finanční instituce. Proto si myslím, že širší nákaza finančního sektoru nehrozí.

RŮST MIMO REALITU

Letos se nedaří ani velkým americkým technologickým firmám jako Alphabet, Amazon, Apple nebo Meta. Propouštějí a jejich akcie rychle klesají, což s nimi stahuje i celý akciový trh. Čím to je?

Na rozdíl od krypta akcie těchto společností drží hlavně institucionální investoři, kteří neodhadují jejich budoucí vývoj ze sedliny od kávy, ale dělají si analýzy a na jejich základě se pak rozhodují, jak s nimi obchodovat. Obvykle si vypočítají jejich vnitřní hodnotu, a pokud je vyšší než cena akcií na trhu, pak kupují, a naopak. Tento výpočet vzniká tak, že se odhadované budoucí cashflow diskontuje sazbou, která vychází z bezrizikové sazby plus určité rizikové marže. Zisky technologických firem, a tudíž i jimi generované volné peněžní toky, se v posledních letech zvyšovaly rychlým tempem a pandemie koronaviru ho ještě akcelerovala. Analytici si v euforii toto tempo protáhli do budoucna způsobem, že když zisk teď roste například o 25 procent, v příštím roce poroste o 25 procent ze 125 procent a tak dále. Když tento výhled diskontujete nízkou sazbou, protože úrokové sazby byly kolem nuly, a nízkou rizikovou prémií, dojdete ke strašně vysoké ceně akcií. Ale teď se najednou odhad budoucích zisků technologických firem zploštil. Už nebude například těch 25 procent, ale třeba jen pět nebo nedejbože přijde pokles, a k tomu se díky rostoucím úrokovým sazbám zvýšily míry, kterými budoucí peněžní toky diskontujete. Najednou se akcie technologických firem zdají extrémně drahé, a proto jdou ceny rychle dolů.