Průměrná měsíční mzda generálního ředitele ve společnosti s obratem kolem 500 milionů korun je 222 tisíc korun. Oproti loňsku stoupla o 15 procent. Nejvyšší šéfové si polepšili víc než nižší manažeři, jimž mzdy rostly o devět procent. Ukazuje to průzkum EXESS22 společností ExecutiveJob.cz, propojující manažery s budoucí prací, a Vissto, která digitalizuje personalistiku. Mzdy, bonusy, benefity, ale i chování více než tisíce manažerů všech úrovní se takto zkoumaly druhým rokem.

„Je to velmi podobné na všech manažerských úrovních a ve firmách všech velikostí,“ uvádí Tomáš Drážný, zakladatel Executivejob.cz. Na běžných pozicích většina průzkumů ukazuje zvyšování v jednotkách procent, podle údajů KPMG je to méně než pět. Že je to u manažerů víc, označuje Drážný za logické: jsou vnímáni jako ti, kdo řeší krizové situace, tedy v poslední době covidové vlny, následky nedaleké války a strmý růst cen energií.

Totéž si myslí Ondřej Havlíček, headhunter ze společnosti Wolf Hunt. „Kvalitní lídr je pro firmu přínosem nejen pro odborné znalosti, může i přivést kvalitní lidi do týmu, může být cenný marketingově, výrazně pomoci firemní kultuře. Je to podobné jako ve sportu – kolem výjimečného hráče se lépe staví tým. Firma z toho může několik let těžit,“ vysvětluje. S kolegy prý letos nezaznamenali, že by firmy při obsazování vyšší pozice bojovaly s rozpočtem.