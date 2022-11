Průmyslově‑technologická skupina Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada by letos měla dosáhnout rekordních tržeb a zisku. „Dokončujeme několik dlouhodobých projektů v objemu několika miliard korun. Ty mají největší vliv na skokový nárůst,“ říká David Chour, místopředseda představenstva skupiny. V růstu tržeb se odrazily zvýšené dodávky obchodů na Ukrajinu.

Máte teď na ruce primky?

Nemám. Zrovna nosím hodinky od značky Ulysse Nardin.

Není to chyba, nenosit produkt ze skupiny Czechoslovak Group?

Primky samozřejmě mám, konkrétně model Diplomat, často a rád je nosím. Když jdu třeba jednat za firmu do banky, beru si je vždycky.

Před šesti lety jste koupili právě výrobce primek, společnost Elton hodinářská z Nového Města nad Metují. Dlouhé roky se jí, eufemisticky řečeno, dařilo držet nad vodou silou vůle. Jak se tradiční značce vede pod vaší správou?

Dobře. Dnes jde o stabilizovanou firmu, jejíž produkce je vyprodaná na půl roku dopředu. Elton je na hranici výrobních kapacit a musíme kupovat nové výrobní stroje, abychom byli schopni uspokojit poptávku. V současnosti firma dosahuje zisku v řádu jednotek milionů korun. Faktem ale je, to nikdy nebude hodinářský obr. Vezměte si, že soupeříme s velkými švýcarskými hodinářskými značkami. Jde o tak velkou tržní sílu, že je pro českou firmu prakticky nepřekonatelná. My z Primu chceme mít značku, která dělá kvalitní designové modely hodinek, a míříme na nějakých 1000 až 1500 vyrobených hodinek ročně. Nikdy to nebudou tisíce.

V minulosti jste dělali různé limitované edice, například generálské Orlíky, teď jedním modelem vzdáváte hold českým letcům za druhé světové války. Je to, společně s výrobou pro další firmy, obchodní model, který chcete dál uplatňovat?

Jednoznačně se chceme soustředit na limitované edice spojené s nějakou tradicí. Pokud samozřejmě nepůjde o retro edice, jaké jste zmiňoval, tedy Nebeské jezdce. Jinak chceme držet stále moderní design, zajímavý pro tu část klientely, která nežije jen historií. Samozřejmě že i několik tuzemských firem má zájem o propojení se značkou Prim v podobě speciálních edic pro obchodní partnery či zaměstnance.

Atraktivní jsou drony, daleko­nosná děla i moderní raketomety. Ale k obsazení území potřebujete tanky a bojová vozidla.

Můžete říct kdo?

Dělali jsme edici pro výrobce klavírů Petrof a pak například i limitky uvnitř naší skupiny CSG, třeba pro Tatru.

Jak teď vypadá spor o značku mezi Eltonem a společností Prim MPM‑Quality z Frýdku‑Místku? Nezvažovali jste například zbavit se ho tím, že byste konkurenta koupili?

Vypadá to, že spory budou pokračovat. Ano, v minulosti probíhala jednání o možné koupi, ale dnes takové řešení není na stole.

CSG dosáhla loni rekordního zisku, provozní zisk EBITDA činil 2,7 miliardy korun. Teď jen za pololetí to bylo 2,4 mi­liardy korun, takže máte takřka jistý rekord. Je za tím válka na Ukrajině a s ní spojené kontrakty pro firmy z vaší skupiny?

Jednoznačně roste poptávka po našich produktech. V letošním roce dokončujeme několik dlouhodobých projektů v objemu několika miliard korun. Ty mají největší vliv na skokový nárůst. Co se týče růstu tržeb, tak ano, skutečně se zde odrazily zvýšené dodávky na Ukrajinu. Rozhodně se nijak netajíme, že společnosti z naší skupiny nakupují zbrojní systémy ve světě a dodávají je na Ukrajinu.