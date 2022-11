V poslední době se nám některé automobilky snaží naznačit, že s tou digitalizací a elektrifikací ještě není v Evropě tak zle. A že i tady jsou stále k dostání auta, které našinec dokáže pochopit, neboť představují jen evoluci starých pořádků.

Kia umí zahrát na city, aniž by při tom odkazovala na tvary svých historických modelů. Přitom stačí použít sytě zelenou barvu na karoserii, jakou mívaly před čtyřiceti lety Mercedesy. Nebo černobílý vzor na sedadla, nápadně podobný tomu, jaký kdysi používala značka Porsche. Když se k tomu přidá léty osvědčený tvar voliče automatické převodovky a naftový motor, je atmosféra útulnosti a životních jistot dotažena do posledního detailu. Takhle komplexně to mezi korejskými značkami dnes už nikdo neumí, z nabídky sesterského Hyundai i30 diesel už zmizel.

Ceed ve verzi Sportswagon dokazuje, že pokud zájemce hledá skutečně praktické auto, je karoserie kombi u modelů nižší střední třídy těžko nahraditelná. Na parkovišti nezabere 4,6 metru dlouhá Kia moc místa, přitom nabízí velkorysý kufr pravidelného tvaru a s nízkou nákladovou hranou. Prostor pro posádku je také v pořádku, i když na zadních sedadlech by mohlo být o chlup více místa na nohy. Středový tunel na podlaze je však nevýrazný, tři štíhlí lidé tu cestu přežijí docela dobře.