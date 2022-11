Docenit výkonného ředitele klubu Tottenhamu Hotspur Daniela Levyho není jen tak. Před deseti lety se stal nejlépe placeným šéfem fotbalového klubu ve Velké Británii. S ročním honorářem odhadovaným na šest milionů liber (asi 167 milionů korun) se ovšem pojí i nadstandardní pracovní povinnosti. Většinový vlastník klubu Joe Lewis Levymu svěřil úkol z těch nejtěžších – vybudovat pro londýnský klub nový stadion. Otevřen byl před dvěma lety.

Projekt za 850 milionů liber (23,7 miliardy korun) je zatím posledním svého druhu v Evropě a další zřejmě jen tak nepřibude. Potřeba stavět nebo modernizovat stadiony je sice mezi velkokluby naléhavá, avšak pandemie covidu, během níž nesměli diváci do hledišť, zasadila jejich ekonomice ránu. Tottenham to pocítil okamžitě, neboť se dostal do problémů se splácením hypotečního úvěru. U Bank of England si tak musel vzít další půjčku 175 mi­lio­nů liber (asi 4,9 miliardy korun) na pokrytí plánovaných ztrát.

Nejisté investice

Ještě na začátku tisíciletí se všeobecně předpokládalo, že smysluplný projekt velkého sportovního stánku s dobrým managementem by se návratnosti investice mohl dočkat v horizontu zhruba dvanácti let. S takovým očekáváním počítal i návrh nizozemské pojišťovny ING z roku 2004 na vybudování českého národního stadionu (viz sloupek na vedlejší straně). Dnes už si ale nikdo ve světě netroufne takto obecně říci, kdy se stavba velkého stadionu zaplatí. Náklady jsou příliš proměnlivé a penzum využitých moderních technologií dělá mezi takovými projekty velké rozdíly.

Když se ještě přidržíme příkladu Tottenhamu, ten má naději, že velká část investic se vrátí brzy. Jeho stadion bude pojmenován po firmě, která za takové privilegium zaplatí. A protřelý byznysmen Levy zřejmě moc dobře ví, proč ani po dvou letech název neprodal. Míří úplně nejvýš – jak před měsícem napsal web Talksport.com, ředitel londýnského klubu o tom jedná s manažery Googlu. Sám to však nepotvrdil. „Uzavřeme smlouvu, pokud získáme správnou značku, ve správném sektoru, za správné peníze. Pokud nedokážeme splnit tato tři kritéria, neuděláme to,“ citoval Levyho web Football.London.

Inspiraci každopádně má. Nový stadion klubu amerického fotbalu Atlan­ta Falcons stál 1,5 miliardy dolarů. A většina se již investorovi vrátila: za práva na užívání jména Merce­des‑Benz zaplatila tato automobilka 900 milionů dolarů.

Arabské peníze přebíjejí všechno

V Evropě jako výkladní skříni fotbalu jsou na tom nejlépe kluby napumpované arabskými penězi. Což nás přivádí do Kataru, kde tento týden začíná mistrovství světa.

Emirát vybudoval pro turnaj osm stadionů, z nichž dva plně obstojí v konkurenci s nejlepšími arénami světa. Šesti zbylým k tomu chybí kapacita hlediště (od 40 do 45 tisíc míst), zato vybavením jsou na špičce. V roce 2010, kdy Mezinárodní fotbalová federace zemi pořadatelství přiřkla, bylo v plánu 12 stadionů, ale pořadatelé si později vymohli snížení počtu s argumentem, že všechny budou stát do vzdálenosti 55 kilometrů od centra Dauhá. I na Katařany dolehl ekonomický tlak, i tak je 6,5 miliardy dolarů investovaných do osmi staveb pro jeden fotbalový turnaj bezprecedentní částka, navíc je tu investorem jediný subjekt – stát.