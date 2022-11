Když na sklonku prázdnin vyšel mezinárodní ekonomický časopis Fortune, měl na obálce fotografii miliardáře a kryptopodnikatele Samuela Bankmana‑Frieda s titulkem: Další Warren Buffett? Jiná média dokonce spekulovala, že by se mohl stát prvním světovým bilionářem. Odpověď už máme a zní: Sotva. Kryptoburza FTX, která donedávna patřila k nejrychleji rostoucím na světě a v objemech obchodů jí patřilo páté místo, koncem minulého týdne zbankrotovala.

Muže, jenž ji založil a řídil, ještě před několika měsíci řadil časopis Forbes na 60. místo žebříčku nejbohatších lidí planety. Na vrcholu činil jeho majetek 26 miliard dolarů, věnoval milionové dary politikům Demokratické strany a velmi štědře přispíval na charitu. Ještě počátkem tohoto týdne činilo jeho jmění více než 16 miliard dolarů. S kolapsem FTX, jejíž hodnota se na začátku roku pohybovala kolem 32 miliard dolarů, je dnes hodnota Friedova majetku podle agentury Bloomberg prakticky na nule a jde o největší destrukci bohatství nějakého jedince v historii.

Spolu s burzou padla i investiční společnost Alameda Research, s FTX těsně svázaná, za níž Bankman‑Fried taktéž stojí. Ukazatel Bloomberg Billionairs Index oceňuje například americkou odnož FTX, kde vlastní 70 procent, na jeden dolar. V lednu ji přitom investoři nacenili na osm miliard dolarů. Podobně je na tom Friedův podíl v investiční platformě Robinhood, který má cenu 500 milionů dolarů. Je však držen právě přes Alamedu a je pravděpodobné, že bude použit k vypořádání úvěrů.

Omlouvám se. Podělal jsem to a měl jsem to udělat lépe, napsal minulý týden po kolapsu burzy FTX Samuel Bankman‑Fried.

I tak se může odvíjet příběh byznysmena, jehož média někdy přirovnávala k Johnu Pierpontu Morganovi, jednomu z nejvýznamnějších bankéřů a podnikatelů konce 19. století. A trh mu věřil, do jeho projektu investovaly světoznámé společnosti, například největší správce aktiv na světě BlackRock.

Vegan, který žil v komunitě

Osobnostními rysy se však podnikatel známý jako SBF od většiny výrazně liší. Rozhodně nešlo o žádného žraloka podobného bankéřům nechvalně proslulým z konce první dekády tohoto tisíciletí. Třicetiletý mileniál se od nich nemůže lišit víc.

Především je to vegan, maso nejí z humanistických důvodů. Dále milovník počítačových her – zvláště pak League of Legends – i jinak skromný muž, který přestože měl na účtě miliardy, dál jezdil v Toyotě Corolla. Místo spaní na posteli dával přednost odpočinku na fatboyi, sice v luxusním, ale sdíleném domě na Bahamách s devíti blízkými přáteli. Potkal je jednak ve svém prvním zaměstnání, společnosti Jane Street Capital, a také část z nich byli jeho přátelé ze studií na Massachusettském technologickém institutu (MIT).

Bankman‑Fried byl také často označován za jednu z hlavních tváří takzvaného efektivního altruismu. Ten tvrdí, že nejetičtější věcí, kterou může člověk udělat, je nashromáždit co nejvíce moci a bohatství, aby je pak mohl „efektivně“ užívat k dosažení větší společenské změny, než k jaké lze dojít například daněmi, politickými změnami nebo běžnou charitou.

Už od studií SBF podporoval americké demokraty. V prezidentských volbách v roce 2020 byl dokonce druhým největším individuálním dárcem kampaně vítězného Joea Bidena. Věnoval na ni 5,2 milionu dolarů. Velkorysejší byl už jen miliardář Michael Bloomberg.

Transakce za zády klientů

Přes to všechno to teď vypadá, že se od klasických „banksterů“ tolik nelišil. Zklamal důvěru lidí, kteří přes jeho burzu obchodovali. Sám převedl začátkem tohoto roku nejméně čtyři miliardy dolarů z FTX do Alameda Research, aniž by o tom komukoli řekl. Udělal to poté, co jeho obchodní firma utrpěla ztráty.

Tato transakce zahrnovala peníze jeho zákazníků a také aktiva krytá kryptoměnou FTT, což je původní kryptoměna společnosti FTX. Součástí převodu byl i podíl v Robinhoodu. V květnu a červnu Alameda utrpěla řadu ztrát, mimo jiné z půjčky 500 milionů dolarů u kryptoúvěrové společnosti Voyager Digital, která později vyhlásila bankrot. Celkově měl Bankman‑Fried převést bez povšimnutí na účty Alamedy kolem deseti miliard dolarů.

Když pak koncem předminulého týdne oznámil šéf Binance CZ, největší kryptoměnové burzy na světě, že se zbavuje veškerých tokenů FTT, konec FTX a i jejího zakladatele jakožto ikony kryptosvěta se nachýlil. Přidali se i běžní uživatelé, až burza musela zastavit vyplácení kvůli nedostatku peněz.

Minulý pátek Bankman‑Fried oznámil odchod z čela společnosti, burza vyhlásila v USA bankrot a v EU jí byla pozastavena licence. „Omlouvám se. Podělal jsem to a měl jsem to udělat lépe,“ napsal na Twitter někdejší miliardář.