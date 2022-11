Čeští kuřáci jsou otevření inovacím, a v důsledku toho jim jejich záliba v cigaretách nemusí tak výrazně zkrátit život. Podle generálního ředitele British American Tobacco Czech Republic Štěpána Michlíčka jsou totiž alternativy ke klasickým cigaretám zdraví méně nebezpečné, a navíc levnější. „Zdraví nejnebezpečnější je samotné spalování tabáku, při kterém vznikají karcinogeny. No a my tu najednou máme náhradu, při níž se tabák nespaluje,“ tvrdí Michlíček s odkazem na všechny tři současné existující alternativy k cigaretám. Tedy ni­kotinové sáčky, elektronické cigarety a zařízení na zahřívání tabáku. Že mohou být obdobné produkty bezpečnější, naznačuje příklad Švédska, kde v posledních čtyřiceti letech narostla na úkor cigaret spotřeba švédské speciality snusu, tabáku, který se rozpouští v ústech. Zatímco v Česku kouří asi čtvrtina populace, ve Švédsku je to jen kolem pěti procent lidí. Ve výsledku je tam nejnižší výskyt rakoviny plic v celé Evropě.

V tabákovém průmyslu jste celý profesní život, baví vás to pořád?

Zatím ano. Hlavně v poslední době, kdy se trh rychle vyvíjí. Zatímco dřív se prodávaly pořád dokola stejné krabičky cigaret a jen se soutěžilo s konkurencí o podíl na trhu, v poslední dekádě a především v poslední pětiletce se objevují nové alternativy ke klasickým cigaretám. I my se snažíme našim zákazníkům prodávat tyhle produkty, které jsou potenciálně méně škodlivé. Mimochodem, v Česku jako první zemi se British American Tobacco povedlo nabídnout všechny tři současné existující alternativy k cigaretám. Tedy nikotinové sáčky, elektronické cigarety a zařízení na zahřívání tabáku pod značkou glo.

Vaším plánem je mít do roku 2030 kolem 50 milionů uživatelů těchto alternativních produktů. Je to reálný plán?

Aktuálně je to celosvětově asi 18 milionů uživatelů v rámci British American Tobacco a jejich počet se stále rychleji zvyšuje, takže ten plán určitě splnitelný je.

Proč vůbec tenhle plán máte? Asi to neděláte jen z altruistických důvodů.

My říkáme, že používání těchto alternativ je vlastně trojí výhra. Všichni už asi víme, že kouření je škodlivé. Zdraví nejnebezpečnější je samotné spalování tabáku, při kterém vznikají karcinogeny. No a my tu najednou máme náhradu, při níž se tabák nespaluje, a tudíž není tak nebezpečná. Když už někteří lidé začali kouřit a nemají vůli, aby s tím dokázali přestat, můžeme jim nabídnout bezpečnější alternativu. A že je bezpečnější, je krásně vidět ve Švédsku, kde je dlouhodobá tradice používání nikotinových produktů, při jejichž užívání nedochází ke spalování tabáku. Zatímco v Česku kouří asi čtvrtina populace, ve Švédsku je to jen kolem pěti procent lidí. Ve výsledku je tam nejnižší výskyt rakoviny plic v celé Evropě.