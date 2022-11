Domácí ekonomika, podobně jako hospodářství většiny dalších postkomunistických evropských zemí, prošla od roku 1989 zásadní proměnou a nebývalým vzestupem. Analýza České spořitelny tvrdí, že tuzemská ekonomika už je devátá nejvýkonnější v Evropě. Výrazem toho je podstatně vyšší životní úroveň – od pádu komunismu se zvýšila nejen materiální spotřeba, ale výrazně se prodloužil i věk dožití.

Česká ekonomika v uplynulých třech desetiletích prošla výraznými strukturálními změnami. Ty se přitom doposud obešly bez negativních průvodních jevů jako například extrémního nárůstu nezaměstnanosti, poklesu životní úrovně či masových nepokojů. Česko dodnes patří k zemím s nejmenšími sociálními rozdíly a generaci, která reformy zažila, tak rozhodně nelze označit za „ztracenou“.

Nyní ovšem panuje velká nejistota, zda se dosavadní trend kvůli hospodářským důsledkům ruského vpádu na Ukrajinu, zdražení energií a vysoké inflaci podaří udržet dál. Navíc už před těmito problémy ekonomové volali po další transformaci, která by zemi posunula do nejvyšší evropské ligy, již v sousedství hrají Německo a Rakousko. „Pouhé pokračování po dosavadní cestě automaticky znamená úpadek,“ tvrdí ekonom České spořitelny a člen poradního týmu vlády NERV Petr Zahradník.

Ekonomické závody

Před 33 lety po rozpadu východního bloku nastal v Evropě unikátní okamžik. Na cestu k obnově kapitalismu se vydalo hned osm zemí najednou. Navzdory tehdejším očekáváním prakticky všechny obstály. „S ekonomikami zpustošenými desetiletími plánování a makroekonomických krizí nebylo ani zdaleka zřejmé, že si povedou lépe než jiné státy,“ říká polský ekonom Marcin Piatkowski. HDP na hlavu se po přepočtu přes paritu kupní síly mezi lety 1990 a 2020 v Česku zvýšil o 63, a v Polsku dokonce o 186 procent. Tyto reformy se přitom týkaly přibližně 130 milionů lidí.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Srovnávat je lze s dalšími státy, kde se ve stejné době pokoušeli zvýšit ekonomický výkon a životní úroveň. V Evropě je premiantem Irsko, které ještě v 70. a 80. letech minulého století hospodářsky chřadlo a podle ekonomického historika Kevina O’Rourkeho trpělo nadměrným propojením s tehdy nevýkonnou britskou ekonomikou. Po roce 1990 se však díky nízkým daním a investičním pobídkám stalo vstupní branou amerických technologických gigantů, jako jsou Google či Microsoft, do Evropy.

Ne všechny reformující se země byly úspěšné, ačkoliv rady, které dostávaly, zejména od Mezinárodního měnového fondu, byly podobné tomu, co na počátku 90. let pomohlo v Evropě: liberalizovat ceny a zahraniční obchod, privatizovat, snižovat daně a šetřit na rozpočtových výdajích. Týká se to hlavně Latinské Ameriky, kde velké státy jako Brazílie a Mexiko rostly jen zvolna, v průměru jen o procento ročně. Jedním z důvodů chabých výsledků tam ovšem jsou zděděné sociální rozdíly a související politická nestabilita.

Reformy zůstaly za očekáváním i na většině území bývalého SSSR. Rusko závislé na vývozu paliv a surovin v závěru devadesátých let rozvrátil státní bankrot a vyrostlo jen o pětinu. Liberální reformy se tam navíc zastavily a vystřídal je státní kapitalismus v režii Putinovy vlády. Ukrajina rozparcelovaná mezi oligarchy se dávno před ruským vpádem ekonomicky propadala: mezi lety 1990 a 2020 podle Světové banky přišla o čtvrtinu svého výkonu.

Paradoxně nejrychleji v postsovětském regionu – s výjimkou malých baltských zemí, které se okamžitě přimkly k Západu – rostlo autoritářské Bělorusko. Jeho hospodářství provázanému s ruským trhem dodnes vévodí rozsáhlý státní sektor.