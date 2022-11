Investor a podnikatel Ladislav Ornst vydělal na budování vodíkové ekonomiky ve Spojených státech. Teď rozjíždí tento byznys i v Česku. Se společníky založil investiční fond Hydrogen2, do kterého vložili peníze miliardáři Pavel Juříček nebo Jiří Šimáně. „Oslovujeme byznysmeny, kteří věří vodíku a líbí se jim, že kromě vydělávání peněz mohou měnit svět k lepšímu,“ říká Ornst. Fond, který chce celkově vybrat pět miliard, začal s prvními projekty. V logistické firmě DB Schenker v Rudné u Prahy bude investovat do vodíkových vysokozdvižných vozíků a čerpací stanice. Další peníze chce vložit do budování vodíkového centra za 650 miliard u Žatce a ve velkém investuje do solárních parků v Polsku.

Budeme za pár let jezdit v autech na vodík?

Vodíkový pohon má budoucnost hlavně u nákladních aut, autobusů nebo vlaků. Tam by nabíjení baterií trvalo dlouho, nebo bychom potřebovali výkonné nabíječky, které není snadné postavit. A nejde jen o můj dojem. Jak vyplynulo z průzkumu, který mezi více než tisícovkou topmanažerů v automotive každoročně provádí společnost KPMG, 84 procent z nich je přesvědčeno, že vodíková auta budou hrát klíčovou roli v průmyslové dopravě. Kromě toho se vodík ve velkém využívá jako pohon obslužné techniky ve skladech. V osobní dopravě, hlavně na kratší vzdálenosti, se prosadí spíše elektroauta. Každá technologie má svůj smysl. Tam, kde dobře poslouží baterie, není nutné používat vodík.

Proč jsou vodíkové ještěrky stále populárnější?

Mají oproti bateriovým výhodu v tom, že natankujete za pět minut. Nemusíte čekat šest hodin, než se dobije baterie, nebo ji vyměňovat. Hlavně ve Spojených státech začíná vodíková ekonomika ve skladech. Když už máte vodíkovou čerpací stanici pro vysokozdvižné vozíky, mohou u ní tankovat dodávky, kterých jezdí v logistických centrech dost. Případně náklaďák. Pokud uděláte jeden stojan čerpací stanice veřejně přístupný, natankují tam bez problémů i osobní auta nebo autobusy.

Americká firma Plug Power, které jste předloni prodali továrnu na vodík, pomáhá logistickým centrům zavádět vodíkové ještěrky. Jak to jde?

Vše mají zvládnuté do detailu, vyrábí si i vlastní palivové články, které se využívají v ještěrkách. Nedávno Plug Power zahájil spolupráci formou joint venture s automobilkou Renault. Budou s ní vyrábět vodíkové dodávky. A v brzké době chtějí oznámit podobnou dohodu s výrobcem nákladních aut. Je to obrovský byznys, který dál rychle roste. Ve Spojených státech Plug Power provozuje 70 tisíc vysokozdvižných vozíků a více než 200 vodíkových čerpacích stanic. Ve skladech je využívá třeba Amazon nebo Walmart. Řada dalších velkých společností v USA přechází na vodík. Plug Power roste také v Evropě. Před rokem tady měli třicet zaměstnanců, dnes tři sta. Nyní v Evropě jednají o spolupráci se zdejší firmou podobnou Amazonu. Stále jsme s nimi v úzkém kontaktu. Plug Power je naším technologickým partnerem a inspirací, jak vodíkovou ekonomiku rozjet.

Když už máte vodíkovou čer­pa­cí stanici pro vysokozdvižné vozíky, mohou u ní tankovat dodávky. Pak můžete jeden stojan udělat veřejný.

Nechcete s firmou Plug Power dostat vodíkové ještěrky i do Česka?

Určitě. Právě to chystáme. V říjnu jsme se dohodli s českou pobočkou logistické společnosti DB Scheneker, že vodíkové vysokozdvižné vozíky a případně i dodávky vyzkoušíme v jejich skladu v Rudné u Prahy. Počítáme také s výstavbou vodíkové čerpací stanice. Chceme investovat řádově desítky milionů korun, nyní ladíme technické detaily investice. Zpočátku zřejmě budeme vodík dovážet, protože dodací lhůty elektrolyzérů, které umožňují výrobu vodíku z elektrické energie, jsou delší než rok. Pak ho chceme dělat sami přímo na místě. Elektrickou energii budeme získávat z fotovoltaických panelů firmy DB Schenker a z dalších zelených zdrojů, které náš fond postupně buduje. Technické řešení projektu zajistí společnost Cheminvest, ve které máme třetinový podíl. Je to jedna ze dvou firem v Česku schopná postavit vodíkovou čerpací stanici. Tou druhou je firma APT, která tuto stanici v minulosti vybudovala v Neratovicích.