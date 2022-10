Čistě statisticky startuje každých 1,3 sekundy ve světě letoun poháněný technologiemi společnosti GE, konstatuje Milan Šlapák, generální ředitel GE Aviation Czech. Aby se dokázala udržet na vrcholu v odvětví, jemuž dominuje technologický pokrok, potřebuje příslušně vybavené zaměstnance, absolventy škol připravené do praxe. Moc jich ale podle Šlapáka není a víc než kde jinde je to vidět právě v Česku. „Pocit, že proti mně sedí uchazeč o práci, který je zároveň partnerem, nemívám často,“ konstatuje.

Ve firmě GE působí od roku 1999, v české větvi od roku 2009. Zastával různé pozice v různých divizích, pracoval v jiných zemích. „Zatímco absolvent‑uchazeč z britské či francouzské školy jednoznačně ví, co chce dělat i co může firmě nabídnout, a umí to také patřičně prodat, český ne,“ porovnává. Setkává se s tím, že český majitel čerstvého diplomu vystupuje spíš v podřízené roli a přichází s tím, že se všechno musí nejdříve naučit.

Důvodů, proč tomu tak je, se nabízí několik. Jedním z nich je třeba fakt, že k tomu, aby na západních univerzitách student mohl studium úspěšně završit, potřebuje absolvovat stáž. „A u těch nejlepších škol i rovnou dvě. Jednu v zemi, ve které studuje, a jednu mezinárodní,“ zdůraznil Šlapák.

Ani v Česku není žádný problém zařídit si pobyt v cizině, nejčastěji přes evropský program Erasmus. Podle bývalého děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze a ředitele Centra leteckého a kosmického výzkumu Michaela Valáška však občas bývá problém, aby studenti vůbec vycestovali: „Vysvětluju jim, že tam jedou, aby si vylepšili jazyk a poznali, že jinde se leccos může dělat kulturně jinak, a přesto to nemusí být špatně.“

Nedostatečná jazyková vybavenost může být dalším problémem pro uplatnění studenta v praxi, jak nedávno Ekonomu potvrdil Ladislav Tyll, šéf české větve CEMS, platformy pro spolupráci předních obchodních škol a univerzit s nadnárodními společnostmi a nevládními organizacemi. Okomentoval takto frekventanty studijního programu Master in International Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

O absolventech strojní fakulty nám průmysl sděluje, že jsou velmi dobře technicky vybavení, ale chybí jim měkké dovednosti.

Čeští studenti odmítají pobyty v cizině i proto, že jsou zaměstnaní a nechtějí o práci přijít, jsou málo flexibilní.

Na ČVUT tlačí do výuky novinky

Valášek souhlasí i s tím, že se stále neumějí dobře „prodat“, a postrádá u nich měkké dovednosti. Také lidé z průmyslu hovoří o přetrvávající nechuti absolventů měnit se, vyvíjet, spolupracovat. „U těch našich nám průmysl sděluje, že jsou velmi dobře technicky vybavení, ale říká o nich, že jsou hračičkové a že chtějí udělat výrobek, který je nejlepší ve svých vlastnostech. Jenže není důležité udělat nejlepší výrobek, který bude kvůli vysokým nákladům neprodejný, ale takový, který bude generovat zisk,“ konstatuje Valášek.