Většinu lidí v těchto časech bezpochyby trápí rostoucí životní náklady a nejistá ekonomická budoucnost. Na jednu věkovou skupinu ale tyhle stresy dopadají skutečně tvrdě – na takzvanou generaci Z.

Tihle mladí lidé, narození po polovině 90. let minulého století, se v počátcích svých pracovních kariér musí potýkat s řadou finančních těžkostí, jež předchozí generace rozhodně tolik netrápily. O tom, že ceny nemovitostí napříč vyspělým světem rostou, víme v Česku velmi dobře. Vlastnictví bytu je v naší zemi kvůli poměru cen nemovitostí, cen hypoték a příjmů rodin nejméně dostupné za posledních 13 let. Podobné je to ale třeba i v USA, kde se mediánová cena domu zvýšila mezi lety 1960 a 2017 o 121 procent, zatímco mediánový příjem domácnosti vzrostl jen o 29 procent. V některých částech Austrálie se cena nemovitostí zdvojnásobila jen za posledních deset let – mzdy za tu samou dobu vyrostly jen o 30 procent.

Jak vyplývá z výzkumu pro Světové ekonomické fórum, mladší generace tak má v USA a jihoevropských státech mnohem nižší šanci, že bude vlastnit nemovitost, než generace předchozí. Ne že by dnešní mladí nechtěli, prostě na to nemají finance. Mohou za to nejen rostoucí ceny, ale rovněž pomalu rostoucí příjmy. A tak třeba v USA má generace Z jen 86 procent kupní síly, kterou měla v tom samém věku generace baby boomers, tedy lidí narozených během ekonomické prosperity po druhé světové válce.

Vzpomeňte si na to, když budete mít náhodou vztek na rozmazlenou mladou generaci, která neumí vzít za práci a pořád jen fňuká. V mnoha ohledech to opravdu mají těžší než kdysi jejich rodiče.

Přeji pěkné čtení.