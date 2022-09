Padělaný výpis z rejstříku trestů použil nedávno při výběrovém řízení muž, který se ucházel o pozici dělníka. Udělal to jen proto, že šlo o jeho vytouženou práci ve střeženém zpravodajském objektu, kde musí mít prověrku všichni zaměstnanci. Přišlo se na to, že v originálním rejstříku měl 16 záznamů. Jiný uchazeč, tentokrát o pozici v IT, si neváhal půjčit identitu svého bratra, protože měl vyhovující životopis. I na jeho podvod se při prověřování ve výběrovém řízení přišlo.

Krádeže identity a zamlčování závažných skutečností jsou nejčastějšími podvody, s jakými se náboráři mohou setkat. Na jejich odhalování se specializuje firma Scout. V loňském roce prověřila skoro 16 tisíc lidí a ve 43 procentech případů upozornila na nesrovnalosti v udávaných informacích.

Když se na podvod přijde včas, ušetří to firmě peníze. Stačí vzpomenout na známý případ Františka Procházky, který před 14 lety bezpečnostní agenturu, kde pracoval, připravil krátce po nástupu o půl miliardy korun. Kdyby si ho prověřila, pravděpodobně by ho nenajala, neboť z předchozího zaměstnání ho propustili pro podezření z krádeže 23 milionů korun.

Dát práci neprověřeným kandidátům nebo spolupracovat s lidmi s extremistickými sklony, případně s pikantními koníčky, může také poškodit pověst firmy. „Není vůbec těžké na něco takového přijít,“ říká Petr Moroz, který stojí za firmou Scout. „Pátráme vždy jen po těch zdrojích, které kandidáti sami uvedou, a vždy jen v těch, které jsou veřejně dostupné.“

Říká, že jeho lidé nemají takzvanou červenou vlajku, tedy nerozhodují o tom, zda člověka přijmout, či odmítnout. „Radši používáme jen zelenou a oranžovou, stopku musí vystavit sám zadavatel. Zelená znamená, že všechno je v pořádku, oranžová je znamení, že jsme našli něco, co je v rozporu s udávanými informacemi. Může to být i jemnější věc, například když délka zaměstnání se liší o delší úsek, než je měsíc.“

Pokud se firmy opřou o důvěru v to, co vidí, nebo ve stisk ruky, může je to stát dost peněz. Řádný hospodář zná rizika.

Tak koná řádný hospodář

Doba, kdy bylo možné posoudit člověka podle kvality stisku ruky a pohledu do očí, je podle Moroze pryč, i když se tak lidé ve firmách ještě chovají. „Stále slyším, že to nepotřebují, že mají ověřené kopie dokumentů. To vám ale udělají na každé poště a neřeší tam, zda je dokument pravý. Péče řádného hospodáře spočívá v tom, že důvěřuje, ale prověřuje.“

Mezi lehčí případy patří takzvaní šperkovači životopisů. Píšou si je tak, aby se přesně trefili do potřeb zaměstnavatele. Někteří přesně vědí, jaká slova mají použít, a to v životopisu i v profilu na LinkedInu. „Kandidát má v tomhle dnes obrovskou moc, a pokud není personalista bystrý, může velmi jednoduše podlehnout iluzi, že nabírá ideálního uchazeče. Což se může ukázat jako mylné už po zkušební době nebo v horším případě až za delší čas,“ říká Moroz.