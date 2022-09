Velké osobní dodávky mají dvě podmnožiny. V pracovních jezdí parta řemeslníků se svým náčiním, a tak jejich auta potřebují být hlavně bytelná a odolná. Vedle nich stojí prémiové přepravníky pro hotelové hosty, manažery na mítincích, používají je taxislužby nebo po nich sáhne hodně velká rodina. U Fordu vám na práci nabídnou Transit, pokud si ale přejete lepší zboží, dostanete jeho odvozeninu Tourneo Custom.

Vypadat lépe se mu daří, testovaná varianta Active se liší detaily navíc, má černou mřížku chladiče, jiný nárazník i kola, protažené boční prahy a polokožené čalounění. V příplatkovém oranžovém laku za 20 tisíc korun velký Ford před hotelem nebo základní školou nepřehlédnete.

Duší je to univerzál pro osm, případně devět lidí. Boční posuvné dveře na obou stranách zajistí bezproblémové nastupování do druhé řady. Do třetí to jde také pohodlně, když se křeslům na stranách nejdřív sklopí opěradla a pak se celá přiklopí dopředu. Všech osm míst zajistí komfortní svezení, ve třetí řadě se nikdo nemusí uskromňovat, i tady jsou křesla samostatná. Sedí se na nich jako u jídelního stolu, posez připomíná židli, a tak je tu dost místa pro nohy. Sedadla lze velmi jednoduše sklápět, z prostředních je možné vytvořit odklápěcí stolek a stojánek na nápoje. Nevýhodou je, že v rovné podlaze chybí kolejnice a křesla nelze v kabině posouvat, tak jako například v konkurenčním Multivanu. Ve druhé řadě lze ale sedačky ukotvit v protisměru, kdyby si to snad kolegové z byznysu nebo kamarádi vašich dětí přáli.