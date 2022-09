Hypotéky s úrokem pod dvě procenta už jen tak neuvidíme, říká Ondřej Šuchman, manažer hypoték ve skupině Komerční banka. Současných šest procent už je ale podle něj stropem a úroky by snad mohly začít v příštím roce klesat. „Při zdravé ekonomické situaci považujeme za normální mít sazby kolem tří až čtyř procent. Tam bychom se v nějakém střednědobém horizontu mohli dostat, ale rozhodně si nemyslím, že se tak stane už v příštím roce,“ říká Šuchman.

Vzal byste si při současné výši úrokových sazeb hypotéku?

Vždy záleží na kontextu. Inflace je nyní přes 17 procent a průměrná sazba hypoték podle Hypomonitoru České bankovní asociace byla v srpnu 5,8 procenta. Takže za předpokladu, že mzdy porostou rychlejším tempem, než to ještě na začátku roku vypadalo, může i nyní hy­potéka dávat stále smysl. Přirozeně se to vždy musí hodnotit s ohledem na schopnost klienta hypotéku splácet. Když porovnáme aktuální sazby s těmi, které panovaly před rokem, tak velikost měsíční splátky se zvýšila u standardní hypotéky přibližně o polovinu. Z tohoto pohledu by se mi teď určitě brát hypotéku nechtělo. Na druhou stranu, kdybych měl nějakou zajímavou investiční příležitost a věřil bych, že mám před sebou světlou budoucnost, pokud jde o můj příjem, tak bych si ji klidně vzal. To, že jsou sazby na 5,8 procenta, určitě neznamená, že si je lidé přestanou pořizovat.

Zájem o hypotéky ale výrazně klesá.

Zájem určitě klesá, meziroční propad byl aktuálně, co se objemu týče, 78 procent. Vracíme se v tomto ohledu k normálnímu stavu, respektive k normálnímu stavu při takto vysokých sazbách.