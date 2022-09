Firmy nyní čelí všeobecnému zdražování vstupů energií a některé z nich byly již přinuceny přistoupit k ukončení činnosti. Odborníci tak očekávají nárůst počtu insolvenčních řízení. Ta však není dle nich třeba vnímat zbytečně negativně. Podnikatelé ale musí být obezřetní a nastavit si správný byznysový model, který jim pomůže zaznamenávat drobná zadrhnutí tak, aby se z nich postupně nestal neřešitelný problém.

O tom, jak vážné bude nadcházející ekonomické zpomalení a jak by se na ně měly firmy připravit, v debatě s názvem Česko v době dluhů diskutovali insolvenční správce Lee Louda, advokát Allen & Overy Petr Sprinz, jednatelka společnosti Insolcentrum Jarmila Veselá, krizový manažer a místopředseda České asociace interim managementu Petr Karásek a partner advokátní kanceláře White & Case Jan Linda.

Účastníci debaty se shodli v tom, že ekonomické zpomalení a energetická krize nejsou spouštěčem firemních krizí, ale působí jako jejich urychlovač. „Řada firem má dlouhodobě neřešené problémy uvnitř. Nemají vyřešenou otázku strategie, nejsou zacíleny dobrý směrem, nemají dobře uchopený byznys model, nepracují dobře s rozvahou, nemají dobře nastavené financování zakázek. A teď k tomu přišly vnější negativní faktory,“ uvedl Petr Karásek.

Související

Podle Petra Sprinze, Ekonom Legal Garanta, s nímž redakce týdeníku Ekonom pravidelně konzultuje dění v oblasti insolvencí, se v ekonomice i vnitřním fungování firem nyní míchá „smrtící koktejl“ celé řady negativních faktorů od doznívající koronavirové krize a jí vyvolaných logistických problémů až po dopady nastupujícího ekonomického zpomalení.

Podniky by si proto měly analyzovat svůj stav a určit nejvýznamnější zdroje potíží a připravit si možné scénáře reakce. „Když se podnik dostane do potíží, je potřeba komunikovat otevřeně, transparentně, nic neskrývat a nastavit vše tak, aby řešení bylo řízené a nemarnil se čas, který na konci dne stojí prostředky věřitele i dlužníka,“ radí Sprinz.

„Podání insolvenčního návrhu a zahájení insolvence je až poslední nebo předposlední stadium ekonomických problémů konkrétních subjektů. Není to o tom, že když se dostane subjekt do ekonomických potíží, že by hned běžel s insolvenčním návrhem,“ připomněl Jan Linda. Podniky podle něj mají celou řadu dalších možností, jak řešit ekonomické potíže ještě před zahájením formálního a zákonem přesně svázaného insolvenčního řízení. Mnohdy stačí jen dojednat s dodavateli či bankou prodloužení splátkového kalendáře nebo naopak zkrátit splatnost faktur odběratelům.

Podle účastníků debaty Česko v době dluhů by ale energetickou krizi a nadcházející ekonomické zpomalení neměli podnikatelé vnímat jen negativně. „Je to nová doba, bude potřebovat nová, rozhodná řešení,“ upozornila Jarmila Veselá, která se zabývá analýzou dat z insolvencí.