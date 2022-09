Tak už zbyl jen Paul McCartney a Rolling Stones, poznamenal kolega, poté co se objevila zpráva o úmrtí královny Alžběty II. Až zemřou i oni, teprve tehdy 20. století definitivně skončí, napadlo mě. Na světě je jen málo osobností, jež se vryjí do kolektivní paměti obyvatel naší planety a stanou se zosobněním celé etapy lidských dějin. Alžběta II. k nim patřila a její výsostné postavení ji předurčilo nejen sledovat světové dění z první řady, ale občas jej i aktivně ovlivnit.

Teď tahle „holka jako lusk“, jak o ní před půl stoletím zpíval Paul McCartney v písni Her Majesty, odešla a nám nezbývá než si přát, aby se slavný „Beatle“ na stejnou cestu ještě pár let nevydal. Co si budeme povídat. Sledovat odcházení éry, která tvořila podstatnou část vašeho života, je nepříjemnou připomínkou konečnosti vlastního bytí.

Jestliže některé změny a odchody sledujeme s úzkostí, v případě jiných jen stěží zadržujeme nadšení. Úspěšná ukrajinská protiofenziva a úprk ruských vojsk jasně ukázaly, proč má smysl Ukrajině vojensky i finančně pomáhat. A to i navzdory všem obrovským ekonomickým strastem, které nám konflikt s Ruskem přináší. I o nich ostatně v tomto Ekonomu píšeme. Věříme, že praktické rady, jak se vyrovnat s rostoucími náklady a zabránit těm nejhorším finančním těžkostem, vám budou k užitku.

Přeji pěkné čtení.