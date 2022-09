Podvodníci, kteří chtějí připravit klienty bank o peníze, jsou čím dál vynalézavější. Bankéři například přes léto zaznamenali zcela nový typ pokusů, který se od dosavadních phishingových útoků zásadně odlišuje. Útočníci nechtějí vylákat z klienta jeho přihlašovací údaje, ale rovnou peníze, jdou na to pomocí smyšlené historky.

Podvodník se po telefonu vydává za pracovníka bezpečnostního oddělení banky a říká, že vyšetřuje interní podvod. Zeptá se, zda si v nedávné době vzal půjčku. A když mu překvapený klient odvětí, že nikoliv, podvodník mu vysvětluje, že si ji tedy na jeho účet bere zřejmě nějaký zaměstnanec banky, který zneužil osobní údaje klienta. A že to už vyšetřují, ale že klient nyní musí postupovat přesně podle rad, které mu útočník popíše.

Má zajít na pobočku, vybrat své peníze z účtu v hotovosti, osobnímu bankéři nesdělovat žádné podrobnosti (on v tom domnělém podvodu přece může jet taky) a peníze pak vložit na „chráněný účet“. To je většinou nějaký vkladový bankomat, který připisuje peníze na kryptoměnové účty. „Tam vaše peníze budou v bezpečí, než to celé prošetříme,“ říká útočník překvapenému klientovi po telefonu.

Je to pochopitelně celé nesmysl, jenže vystupování podvodníka – domnělého zaměstnance banky – je zcela profesionální, ve hře jsou reálné peníze, emoce i nátlak. Útočník po telefonu například vysvětluje, že je třeba se řídit přímo navrženým postupem. Pokud se jím klient řídit nebude, ohrozí policejní vyšetřování a jeho účet bude následně zablokován, což přece nechce. A zároveň klientovi podvodník opakovaně říká, že se o tom nesmí nikomu zmiňovat, protože zatím nikdo neví, jak je podvod rozsáhlý a kdo všechno je do něj namočený.

Bankéři – ti skuteční – ovšem upozorňují, že klienti na nic podobného nesmí slyšet. Mají si vždy ověřit, zda skutečně mluví s nějakým pracovníkem banky. Třeba zavoláním na zákaznickou linku. Některé banky, například Česká spořitelna, umožňují ověřit volání přímo v aplikaci. Klient může bankéře požádat, aby mu do aplikace George klíč poslal požadavek k ověření se čtyřmístným kódem, a následně bankéře vyzve k přečtení tohoto kódu. To útočník, který se vydává za pracovníka banky, nedokáže.

