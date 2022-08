Nejdřív si protáhl čas na rozmyšlenou do konce října. Pak si zjednodušil proces kandidatury, když dal před původně avizovaným sháněním padesáti tisíc podpisů občanů přednost podpoře od pouhých dvaceti vlastních poslanců. A nejnověji Andrej Babiš říká, že pokud by se nakonec sám neucházel o funkci prezidenta republiky, má jeho hnutí ANO v záloze další dvě jména: muže a ženu z poslaneckého klubu. Pozor, tohle už nebude jen jakýsi marketingový fígl, jak napínáním a falešným upejpáním zmobilizovat co nejvíc voličů. Babiš jasně couvá od Hradu.

Na první pohled se to zdá překvapivé. Vždyť minulý premiér platí v české společnosti už řadu měsíců za hlavního favorita příštích prezidentských voleb. Kolem jeho obytňákové kampaně je největší haló. Babiš nastoluje témata veřejné diskuse, vytrvale tepe vládu Petra Fialy, směřuje k pokusu vyslovit jí nedůvěru. Podle aktuálního modelu agentury Median by při volbě hlavy státu s přehledem vyhrál první kolo. Republika je zaplavena billboardy, jak za Babiše bylo líp – tak proč teď „originál“ za sebe zčistajasna nabízí náhražky?