Nezaměstnanost v Česku je stále nejmenší v Evropě, firmám chybějí lidé. Květnový průzkum ManpowerGroup například ukázal, že se s tím potýká 49 procent zaměstnavatelů. „Takové prvenství už není v pořádku. V posledním roce a půl jsme viděli odchody firem, které přesouvaly svá vývojová a výzkumná centra jinam, protože tady nemohly najít lidi,“ konstatovala v rozhovoru pro Ekonom Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka firmy, která průzkum vypracovala. Poukázala i na to, že platy jsou přitom stále o čtyřicet procent nižší než třeba v sousedním Německu. „To zemi ale nikam neposune.“

Situace, kdy každý druhý zaměstnavatel obtížně obsazuje volná pracovní místa, podle odborníků snižuje konkurenceschopnost českých podniků. Jaké je řešení?

Před třemi čtyřmi lety se to řešilo nabíráním lidí v zahraničí, zejména v zemích mimo EU. Jenže Ukrajina teď žádné zdroje kvůli válce nedodává, a tak už tady není vůbec žádná volná pracovní síla. Vyvstává otázka, kde brát. Například pro Srby je Česko nezajímavé, tam nabírají hodně Němci, Balkán má dnes pracovní příležitosti i lepší nabídky. Bulharsko je už dávno evropský stát a lidé mají možnost jít za prací po celé Evropě. Díváme se proto do mnohem vzdálenějších a exotičtějších zemí, snažíme se nabírat třeba v Kazachstánu nebo na Filipínách, ale to je hodně komplikované. A pak, Česko má velmi ochranitelskou politiku, na většinu zemí mimo EU jsou vypsány kvóty na počty lidí, kteří zde mohou získat v určitém roce pracovní víza. A už vůbec se nechci dotýkat toho, jakým způsobem se do kvóty kdo dostane, stále to ještě není plně transparentní proces.

Nabrat člověka a naučit ho všechno od začátku vyjde firmu o 25–30 procent dráž, než když si vezme někoho zkušenějšího.

Finanční a bankovní sféra už delší dobu varuje, že český trh práce je přehřátý a že důsledky pocítíme všichni.

Podle mě není přehřátý, ale zamrzlý, doslova hluboce zmražený, protože se – až do nedávné doby – skoro nehýbal. Sice se lidé na některých pozicích či v určitých oborech měnili, ale velké transformace tady nebyly už mnoho let. A zamrzlost spočívá i v tom, že najít dnes člověka do firmy je martyrium, nedostatek kandidátů prostupuje všemi sektory.

Jak tedy najít vhodného člověka?

Dnes je to tak, že firmy sahají po jakémkoliv člověku. A dále, což vidíme i v číslech, více a dlouhodobě investují do vzdělávání. Budují si vlastní systémy a trénují lidi. Nic jiného jim ani nezbývá.

Doba by měla nahrávat i tomu, kdo chce změnit obor. Ve skutečnosti, jak dokládá praxe, je to velký problém.

Opět jsme u zamrzlého trhu. Zkušeností slýchávám spoustu. Na jedné straně jsou firmy zoufalé a na druhé nemají systémy na zaškolení a vzdělávání lidí. Ve statistikách uvádíme, že nabrat člověka a naučit ho všechno od začátku vyjde firmu o 25–30 procent dráž, než když vezme někoho, kdo už nějaké zkušenosti má. Takže radši přidá tomu, kdo chce odejít, než aby klopotně půl roku někoho nového něco učila, protože na to nemá kapacity ani peníze a tlačí ji čas i další důvody. Trh se tváří, jako že nabídka je obrovská, ale není.