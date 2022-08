Celkem 68 milionů dolarů vydělal miliardář Ryan Cohen, když minulý týden prodal svůj podíl ve společnosti Bed Bath & Beyond. Jeho investice se tak za pouhých sedm měsíců zhodnotila zhruba o 56 procent. Zatímco Cohen se může radovat, drobní investoři, kteří v posledních týdnech nalili do akcií téhle v problémech se topící společnosti desítky milionů dolarů, pravděpodobně utrpí velké ztráty. Po zprávě o prodeji Cohenova podílu letí akcie Bed Bath & Beyond dolů volným pádem a od čtvrtka do pondělí již přišly o 51 procent hodnoty.

Velká část drobných investorů se teď cítí Cohenem zrazena. Bylo to právě jeho angažmá v téhle firmě, prodávající vybavení do domácností, které je přimělo k investici a vyneslo cenu jejích akcií vzhůru. Kanadský miliardář si v posledních letech vybudoval komunitu obdivovatelů na Redditu, StockTwits a dalších fórech. Byl to právě on, kdo stál u zrodu takzvaných meme akcií, tedy cenných papírů firem, které si získaly kultovní oblibu na internetu a na sociálních sítích.

Z idolu je vyvrhel

Psal se srpen roku 2020, kdy Cohen napsal na sociální síť Reddit vysvětlení, proč jsou podle něj akcie kamenného prodejce videoher GameStop dobrou sázkou. Individuální spekulanti se následně začali na sociálních sítích domlouvat a na počátku roku 2021 skutečně vyhnali cenu akcií téhle a několika dalších firem prudce vzhůru. Zaměřovali se přitom na firmy, u nichž velké fondy spekulovaly na pokles cen. Vtip byl v tom, že když cena takového titulu začala citelně růst, musely fondy ve snaze předejít vysoké ztrátě transakce rychle ukončit tím způsobem, že na trhu dané akcie nakoupily, čímž v důsledku ještě přispěly k cenovému růstu.

Například akcie GameStopu díky tomu vylétly během pouhých tří týdnů o 1740 procent. I když později cena klesla, stále jsou aktuálně o 700 procent výše než na počátku roku 2021. Řada drobných investorů tak zbohatla a Cohen se pro ně stal investiční superstar, již je třeba následovat.

Podle společnosti Vanda Research nakoupili investoři v posledních třech týdnech akcie společnosti Bed Bath & Beyond v celkové hodnotě 229,1 milionu dolarů.

Když proto před pár dny vyšlo najevo, že Cohen investoval letos v lednu a březnu do akcií Bed Bath & Beyond 121 milionů dolarů, a získal tak ve firmě desetiprocentní podíl, nastala doslova investiční zlatá horečka. Podle společnosti Vanda Research nakoupili investoři v posledních třech týdnech akcie Bed Bath & Beyond v celkové hodnotě 229,1 milionu dolarů. Ti všichni teď počítají ztráty. Ryan Bennett, třiačtyřicetiletý zemědělec z Wisconsinu, řekl novinářům agentury Reuters, že kvůli investici už přišel o 40 tisíc dolarů. „Vytáhl jsem ze své kapsy těžce vydělané peníze a strčil je přímo do kapsy Cohenovi,“ uvedl.

Mnozí jiní investoři vyjadřují zklamání ze svého dosavadního idolu. „Poté co jste si přečetli, co Ryan Cohen udělal, doufám, že si všichni uvědomíte, že není jedním z nás,“ napsal na diskusním fóru r/WallStreetBets (volně přeloženo jako „sázky na Wall Street“), které má na Redditu 12,5 milionu členů, uživatel vystupující pod jménem Ronpm111.

Ztráta důvěry v Cohena se projevuje mimo jiné tím, že drobní investoři prodávají akcie firmy GameStop, v níž kanadský investor drží 12procentní podíl. Od momentu, kdy Cohen ukončil svou investici v Bed Bath & Beyond, už akcie GameStopu spadly o 15 procent. „Nevím, jestli mu můžu důvěřovat natolik, abych stále držel podíl v Game-Stopu, pravděpodobně tuhle investici ukončím,“ řekl Reuters již zmíněný zemědělec Ryan Bennett.

Jestliže nedojde k nějakému nečekanému zvratu, investoři do akcií společnosti Bed Bath & Beyond nemají příliš velkou naději na to, že se jim peníze vrátí. Podobně jako v případě mnoha jiných meme akcií platí, že tato firma rozhodně není v dobré finanční kondici. Poslední čtvrtletní výsledky ukázaly, že v hotovosti má Bed Bath & Beyond pouhých 108 mi­lionů dolarů. Ve stejném kvartálu předchozího roku byl přitom její hotovostní polštář o miliardu dolarů naditější.

Podle agentury Bloomberg si firma dokonce musela najmout právní kancelář Kirkland & Ellis, aby jí pomohla s již nezvládnutelnou dluhovou zátěží. Tato právní společnost, známá tím, že poskytuje služby bankrotujícím firmám, jež potřebují restrukturalizaci, by teď měla Bed Bath & Beyond pomoci získat od investorů či bank nové peníze, případně refinancovat stávající dluh.

Student v balíku

Kromě Cohena bude na svou investici do Bed Bath & Beyond vzpomínat s láskou určitě i dvacetiletý Jake Freeman, student aplikované matematiky a ekonomie na University of Southern California. Ten v červenci nakoupil pět mi­lionů akcií firmy dohromady asi za 25 milionů dolarů. Tenhle balík peněz získal podle svých slov od známých a členů rodiny. V úterý minulého týdne pak celý svůj podíl ve firmě prodal za zhruba 130 milionů dolarů. Transakci si načasoval přímo zázračně, když většinu akcií prodal v okamžiku, kdy se cena za jeden kus pohybovala kolem 28 dolarů. Ve čtvrtek ráno, po oznámení, že Cohen ukončil svou investici ve firmě, už byla cena jedné akcie o 40 procent níž.

Freeman získal více než šestiprocentní podíl ve firmě s pomocí fondu Freeman Capital Management. Jeho prostřednictvím investuje již několik let spolu se svým strýcem Scottem Freemanem, někdejším vysokým manažerem ve farmaceutickém průmyslu. Jak mladý student uvedl, věřil, že nemocná společnost může restrukturalizovat svůj dluh a celou investici bral jako hru, která bude trvat něco přes půl roku. „Byl jsem opravdu šokován, že to šlo tak rychle nahoru.“