Vláda Petra Fialy to zatím popírá, ale je to již jisté. Daně v České republice se během několika let zvýší, a to výrazně. Jinak nebude možné znovu sevřít široce rozevřené nůžky mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu.

Vládní strany se v programovém prohlášení zavázaly k tomu, s čím předtím vyhrály sněmovní volby – že nebudou zvyšovat daně. Ministr financí Zbyněk Stanjura je nyní proto schopen maximálně připustit jen mimořádnou daň korporací z nadměrných zisků s poukazem na důsledky Putinovy agrese. Jinak prý nic. „Určitě nebudeme zvyšovat daň z příjmu občanů a určitě nebudeme zvyšovat DPH, to můžu vyloučit,“ prohlásil pro deník Právo.

To je pozice, která je možná krátkodobě udržitelná do podzimních komunálních, či dokonce lednových prezidentských voleb, ale dlouhodobě je zcela mimo. Vždyť právě Stanjura předkládá na příští rok „babišovský“ rozpočet s deficitem těsně pod 300 miliardami. A co je ještě horší, ze střednědobého rozpočtového výhledu vidíme, že zhruba 300miliardové sekyry plánuje i na další roky vlády údajné rozpočtové odpovědnosti.

Je přitom iluzí si myslet, že až odejde současná krize, v časech hospodářského růstu stát snadno poplatí své dluhy. Podle Národní rozpočtové rady strukturální schodek dosahuje 220 miliard. Jinými slovy, ať je ekonomicky dobře či špatně, každý rok začínáme bez ohledu na fázi hospodářského cyklu s takto velkým deficitem.