Normálně bychom asi měli v takových situacích strach: letadlo prolétá turbulencemi, ale stroj vede místo kapitána autopilot. Také Česko zmítané inflací a energetickou krizí je už řadu měsíců fakticky bez funkčního prezidenta, jenže žádná panika není znát – spíše úleva. Než trnout, co třeskutého by Miloš Zeman trousil k pokračující ruské agresi proti Ukrajině, k rasovému fantazírování maďarského premiéra Viktora Orbána, k podivnému přisluhování neuniformovaných policistů při mítincích Andreje Babiše nebo k rozsáhlému požáru v Českém Švýcarsku, to je lepší panující hradní či lánské ticho.

Jenže zdravotně i politicky oslabený Zeman, nebo možná přesněji suita jeho fámulů to bohužel tak úplně nevzdala. Agendu důležitou z hlediska stmelování společnosti sice Hrad ignoruje a na plnění ústavních povinností a formalit zapíná zmíněného „autopilota“, neopomene však čas od času provokativně připomenout, že pořád existuje, má vliv a dokáže házet klacky pod nohy.