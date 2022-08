Pilotní průkaz se nyní Ladislavu Semetkovskému extra hodí. O bezpilotní letouny se špionážními funkcemi z dílny jeho firmy Primoco UAV je teď zájem hlavně v Evropě, zatímco dřív se musel za zákazníky obvykle vypravit až do Asie či Afriky. Nyní za nimi může i sám doletět, aniž by trávil dlouhé hodiny na přeplněných letištích. Letošní rok je pro firmu zlomový. Po letech vývoje a stamilionových investicích do stroje s rozpětím pět metrů, který umí bez pilota na palubě uletět i 2000 kilometrů, začínají přicházet slušné tržby. Ty může v příštích letech zvýšit vliv ruské invaze na Ukrajinu. Semetkovský strávil řadu let v Rusku, kde podnikal. Podle něj tamní obyvatelé svého prezidenta Putina oceňují i proto, že zemi vytáhl ze dna. Zároveň ale šéf Primoca dodává, že většina Rusů s válkou nesouhlasí, a proto není jisté, že budou chtít Putina znovu za prezidenta.

Za první pololetí letošního roku jste měli tržby 103 milionů korun a zisk 49 milionů. To je zdaleka nejlepší výsledek firmy od jejího vzniku v roce 2015. Čím to je?

Dokončujeme prodeje, na kterých jsme v minulosti pracovali. Náš bezpilotní letoun je spíš klasické letadlo než elektrický dron, který si koupíte v obchodě. Takové letadlo musí být dotažené do konce. Vývoj, testování a létání u zákazníků, které už dnes máme na čtyřech kontinentech, nějakou dobu trvá. Obchod od prvního setkání u stolu po dodání k zákazníkovi je v našem oboru práce třeba na dva roky. Bylo jasné, že na začátku žádné tržby mít nebudeme. Potom sem tam nějaké nabíhaly a teď jsme se konečně dostali do stavu, že začneme mít stabilní výrobu a budeme kontinuálně prodávat. V mých plánech to bylo samozřejmě daleko dřív. Teď míříme k jedné miliardě korun, tu metu jsem si stanovil sám pro sebe.

Kdy byste jí mohli dosáhnout?

Teoreticky by to mohlo být i v příštím roce. Je hodně těžké to odhadnout, protože doba je turbulentní. Pracujete dva roky na nějakém zákazníkovi, což jsou pro nás téměř výhradně státy, a za tu dobu se třeba změní vláda, takže zmizí ministr obrany, se kterým jednáte osobně, a musíte začít znova. Do toho přišel covid, teď válka, prostě nenadálé situace, a to věci zpomaluje nebo také urychluje. Každopádně je fakt, že stomilionové tržby za první pololetí jsou vlastně větší než za celých sedm let. Také jsme ukázali, že naše EBITDA marže se zhruba bude pohybovat mezi 40 a 50 procenty, a teď potřebujeme růst. Věřím, že tahle firma může v řádu pěti let dělat miliardové tržby v korunách. Letošní rok je v tom pro nás totálně zlomový a budeme připraveni i vyplácet dividendy.

Nová fabrika bude stát stovky milionů. Chceme si na to vzít z vlastních zisků a hypoteticky bych si šel pro emisi na burze.

Už od letošního roku?

Asi ještě počkáme, protože nás čeká poslední významná investice – stavba nové fabriky v Písku. Tady v Praze v Radotíně máme něco přes tisíc metrů čtverečních, ale v Písku na našem letišti plánujeme pět, možná šest tisíc. Halu postavíme hypoteticky na výrobu dvojnásobného letadla, pro rozpětí 10 metrů, a továrna bude mít kapacitu výroby jedno letadlo denně. Jsme ve fázi velmi detailní analýzy toho, co bude uvnitř budovy. Bude to klasická sériová linka a výrobu budeme do značné míry robotizovat, protože chybí lidé. Je to náročné, takže už to plánujeme přes rok a pořád objevujeme spousty neznámých. A budovu chceme mít hezkou, ne hnusnou plechovou boudu.

Kdy tedy chcete mít novou halu postavenou?

Chtěl bych začít stavět co nejdřív, ale vzhledem k tomu, jak u nás probíhá stavební řízení, nevím. Pravděpodobně nezačneme dřív než za dva nebo tři roky. Bude stát stovky milionů korun. Chceme na to vzít peníze z vlastních zisků, které teď budeme vytvářet, a hypoteticky, kdyby zbytek chyběl, bych si šel pro další emisi na pražskou burzu.

Za první pololetí letošního roku jste dodali sedm bezpilotních letadel, ale do konce roku jich plánujete prodat čtyřicet za 500 milionů korun. Kde to všechno budete vyrábět, když nová hala ještě není?

Už je máme více či méně vyrobené. Jsme schopni v Praze ještě dva nebo tři roky přežít. Dokážeme vyrobit mezi 50 a 100 letadly ročně, ale samozřejmě motory a některé elektronické součástky děláme na dalších místech v Česku. V Písku bude kompletní výroba na jednom místě. Kromě tří komponent letounu si Primoco vyvíjí a vyrábí všechno samostatně.