Rozmach domácího strojírenství, které je dodnes základem české ekonomiky, je spojen se jménem Emila Škody. Inženýra a podnikatele, který v Plzni v druhé polovině 19. století vybudoval díky svým znalostem, píli i citu pro obchod mohutný podnik. Ten po desítky let patřil k největším v Evropě a úspěšně konkuroval západním průmyslovým konglomerátům a zbrojovkám. Škodův život přiblíží další díl seriálu Ekonomu o významných podnikatelích v Česku.

Za peníze rodiny

Emil Škoda, syn ze zámožné plzeňské lékařské rodiny, vychodil gymnázium v Chebu, pak následovaly čtyři semestry na Hornické vysoké škole v Praze a studium zakončil v německém Karlsruhe. Posléze získával zkušenosti ve Francii, Prusku, Anglii, a dokonce v zámoří, v USA. Otec sice ze synova okouzlení technikou nadšený nebyl, přesto Emilovi ještě za poznávací cesty sjednal místo vrchního inženýra ve strojírně hraběte Waldsteina v Plzni. Nastoupil tam v roce 1865 s ročním platem 1500 zlatých, což byl pětinásobek průměrného příjmu úředníka.

Okamžitě přispěl k rozmachu podniku – získal zakázky pro Severní dráhu, na zařízení budějovické plynárny či významný podíl na modernizaci plzeňského pivovaru. Doporučil doplnit strojní zařízení firmy, nabrat další dělníky a zřídit samostatné úvěrové konto. Podnikání přála doba – za konjunktury od roku 1849 do roku 1869 stoupla těžba uhlí v českých zemích devětkrát a délka železničních tratí dokonce čtyřicetkrát. Hrabě Waldstein ani tak neviděl v průmyslovém podnikání svoji prioritu. Měla‑li jeho strojírna obstát v narůstající konkurenci, bylo ji třeba modernizovat. Což vyžadovalo velké náklady a do nich neměl chuť. Proto ji roku 1869 Škodovi prodal za 167 642 zlatých.

Mladý inženýr si na koupi musel půjčit od příbuzných. Další peníze pak byly nutné na investice, a tak rodina – hlavně otec a strýc – půjčila na restart kolem 1,4 milionu zlatých. „Je zřejmé, že Emil Škoda nezískal potřebné prostředky na koupi, počáteční provoz a rozšíření závodu jen vlastním přičiněním a že se v jeho rukou soustředil kapitál z rodových zdrojů. Dědictvím, půjčkami a sňatkem využil majetku nahromaděného v několika plzeňských měšťanských rodech,“ dodává historik František Janáček.

Plány nového majitele strojírny byly velkorysé. V roce 1872 začal s budováním slévárny a pak rozsáhlé kovárny, strojírny, ocelárny a zbrojovky. Z malé továrničky s několika desítkami zaměstnanců postupně za svého života vybudoval závod, který zaměstnával kolem čtyř tisíc dělníků a 200 úředníků.

Firmě se dařilo navzdory hospodářské recesi na počátku 70. let, která postihla celou habsburskou monarchii. K překonání potíží Škoda použil i věno své manželky Hermíny z bohaté plzeňské měšťanské rodiny. Nepomohlo by to bez nových odbytišť pro dodávky strojního zařízení do cukrovarů v Uhrách, na Balkáně, Polsku a také v Rusku. V Kyjevě například Škoda zřídil zastoupení s 22 zaměstnanci a do Ruska postupně prodal dvacet cukrovarů.