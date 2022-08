Složitý a málo srozumitelný český právní řád komplikuje život jak lidem, tak firmám. Hospodářská komora ČR si nyní slibuje výrazné zlepšení tohoto stavu a má ho přinést samotná legislativa. Od příštího roku bude muset každý předkladatel nového předpisu k návrhu připojit i takzvaný informativní přehled veřejnoprávních povinností, a to těch, jež z daného předpisu vyplývají. A přidat také tabulku se seznamem sankcí pro případ jeho neplnění. Obojí vyžaduje vládní novela zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.

„Taková inventarizace od ledna příštího roku umožní systematické zjednodušování a zpřehledňování právního řádu. Například i uplatnění legislativní zásady one in – two out, tedy zavedení pouze jedné nové veřejnoprávní povinnosti za dvě zrušené,“ řekl týdeníku Ekonom hlavní analytik Hospodářské komory Ladislav Minčič. Přehled by také měl umožnit přesněji vyčíslovat část ekonomických dopadů nové legislativy.

Komplikovaný právní řád podle domácích ekonomů představuje jednu z hlavních brzd hospodářského růstu. „Zeptejte se kteréhokoliv malého či středního podnikatele, kolik času a peněz ho stojí komunikace se všemi inspekcemi, se všemi, kdo sledují dodržování zákonů a regulací, které si úřady vymyslely,“ připomíná bývalý šéf centrální banky Pavel Kysilka.