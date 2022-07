Před osmi lety uskutečnili badatelé na Univerzitě ve Virginii poněkud bizarní experiment. Do takřka prázdné místnosti posadili na čtvrt hodiny postupně 42 lidí, přičemž nesměli mít ani mobil, ani počítač, dokonce ani nic ke čtení. Jediné, čím se mohli během těch 15 minut zabavit, bylo tlačítko, kterým by si uštědřili drobný, leč přesto nepříjemný elektrický šok. Kdo by si dobrovolně působil bolest? kroutíte možná udiveně hlavou. Jenže k překvapení vědců zmáčklo alespoň jednou tlačítko 18 lidí, přičemž jeden obzvláště neklidný muž si přivodil elektrickou ránu dokonce hned 190krát. Nečinnost a nuda je pro nás evidentně větší utrpení než fyzická bolest.

Tahle naše averze k nudě je částečně pochopitelná. Skutečně může být ubíjející, a podle jedné studie dokonce i nebezpečná. U často znuděných amerických teenagerů byla o polovinu vyšší pravděpodobnost, že začnou pít alkohol, kouřit a brát drogy, než u těch neznuděných.

Svůj odpor k pronuděným minutám bychom ale měli mírnit. Jak dokazuje řada jiných studií, nuda není promarněný čas, a to především proto, že nás činí kreativnějšími. Což například hezky doložil jeden experiment, jehož účastníci dostali za úkol číst telefonní seznam. Při plnění následných úkolů skutečně hýřili kreativitou. Nebojte se tedy občas nudit. I když tedy pevně věřím, že při čtení následujících stránek se vám to rozhodně nestane.

Na závěr upozornění, po tomto dvojčísle si naše redakce dá na týden pauzu, a další Ekonom tak vyjde až 11. srpna.

Přeji pěkné čtení.