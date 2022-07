Usnadnit dětem vstup do dospělého života, pomoci při pořizování prvního bydlení či při pozdějších vysokoškolských studiích. To jsou nejčastější důvody, proč rodiče spoří svým dětem. Ani inflace, která teď poráží většinu finančních produktů, by přitom neměla být záminkou pro ukončení zhodnocování peněz pro své ratolesti. Tedy pokud na to rodina i v době napjatého rozpočtu má.

Smlouva, kde je dítě uvedeno, je skutečně dítěte. V osmnácti letech musí rodič všechny takto spravované prostředky potomkovi odevzdat.





Podle červnového průzkumu investiční platformy Portu svým dětem spoří kolem dvou třetin českých rodičů. Sousední Slováci ovšem v oblasti financí myslí na své děti více. Peníze stranou pro své ratolesti dávají čtyři rodiče z pěti dotázaných. V Česku se průměrná částka pohybuje mezi 500 a tisícikorunou měsíčně. Jen 12 procent Čechů, respektive 10 procent Slováků, však zvládá odkládat v průměru více než 1500 korun, popřípadě ekvivalent v eurech.

Spoření ze státních peněz

Ačkoliv koronovirová krize obecně zvýšila povědomí o investicích do akcií a zájem o ně, Češi v případě zhodnocování peněz pro své děti věří především jednomu produktu – stavebnímu spoření. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že přes polovinu lidí, kteří dětem spoří, využívá právě tento produkt. „U spoření na šest let by se dalo o stavebním spoření uvažovat. Začlenit ho do portfolia jako součást diverzifikace pak nemusí být vůbec špatné,“ říká Lukáš Urbánek, finanční poradce společnosti Partners. „Mít ale na stavebku postavenou dlouhodobou spořicí strategii pro celou domácnost, již nedává smysl. A spořit dětem ve stavebním spoření 25 let je již úplný nesmysl,“ zdůrazňuje. Chyba ovšem podle jeho slov není jenom u majitelů stavebních spoření, ale také u bank, stavebních spořitelen, finančních poradců. „Pokud nedokážu devíti lidem z deseti vysvětlit, že stavební spoření pro nově narozené dítě za účelem spoření na jeho studia je hloupost, pak jsem špatný poradce,“ říká Urbánek.

Stavební spoření se státní podporou do portfolia patří. Ale jen jako doplněk. Dnes ho však využívá více než polovina rodičů, kteří šetří svým dětem.

Stavební spoření je jeden z nejstarších produktů na tuzemském finančním trhu. Banky jej nabízejí již téměř 30 let. Hlavním lákadlem je u něj státní příspěvek ve výši 2000 korun ročně. Pro jeho získání je třeba za rok naspořit alespoň 20 tisíc korun. Díky příspěvku se průměrné roční zhodnocení po dobu prvních šesti let může dostat až na 6,5 procenta. Při dalším spoření se ale efekt příspěvku vytrácí. Zhodnocení se pak odvíjí prakticky jen od úrokové sazby. Ta se aktuálně u stavebního spoření pohybuje v rozmezí 1,5 až 3 procenta. „Stavební spoření s dnešními podmínkami klientům nedoporučuji. Přijde mi nevýhodné, neflexibilní,“ říká Tomáš Trauške, zemský ředitel společnosti 4fin.