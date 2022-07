Elektromobil už dávno nemusí být jen auto do města nebo SUV na delší trasy. Nabídka modelů se rozšiřuje i směrem k rodinným autům a třeba čínské značky do Evropy přivezly sedmimístné MPV nebo kompaktní kombi na elektřinu. Číňané se ale nebojí i opačných extrémů a třeba v Norsku už nějakou dobu prodává automobilka Hongqi 5,2metrové luxusní SUV E‑HS9, které na jedno nabití ujede až 465 kilometrů. Hongqi je přitom značka původně vyhrazená jen vrcholným státním představitelům, postupně se ale začala otevírat i normálním zákazníkům. Stále ještě mladá automobilka Nio pro změnu testuje výměnu baterií: když se vybije, auto prostě zamíří do speciální stanice, kde dostane novou, plně nabitou. V čínských rukou je i britský Lotus, který nabídne bohatým zákazníkům plně elektrický hypersport Evija s výkonem 1500 kilowattů.