Správně nastavená ESG strategie může firmě přinést konkurenční výhodu a nové trhy. Aktuálně je nejsledovanější to, co skrývá písmeno E, tedy environmentální část byznysu a klimatická neutralita. „Přináší to novou legislativu a tomu se musí přizpůsobit i jednotlivé podniky a jejich byznysové strategie,“ říká Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, který vede expertní tým pro udržitelnost.

„Vnímáme tuto oblast i jako příležitost. Věnujeme se jí přes patnáct let a stal se z ní jeden z klíčových pilířů naší strategie,“ potvrdil Ekonomu manažer pro udržitelnost Plzeňského Prazdroje Ivan Tučník.

Řada firem se naopak teprve chystá přizpůsobit nové realitě. Nutí je k tomu i evropská směrnice CSRD. Určuje pravidla, podle nichž budou muset podniky informovat o své nefinanční činnosti – vedle ekologie ještě v sociální sféře (S) a při správě a řízení společnosti (G).

Aktuálně ovšem lidé z byznysu podotýkají, že nemají dost informací, co se po nich bude chtít. Přitom termíny, v nichž budou muset nové povinnosti začít plnit, už známé jsou.

Nejdříve, ve finanční zprávě za rok 2024, budou muset novým požadavkům vyhovět velké společnosti. Malé a střední kotované na burzách přijdou na řadu od roku 2026 a ještě budou moci požádat o dvouletý odklad. Průzkum Svazu průmyslu a dopravy mezi stovkou průmyslových firem na přelomu letošního května a června zkoumal, jak se majitelé a odpovědní manažeři na reportovací povinnost připravují. Povědomí o této nové povinnosti má 71 procent z nich a 87 procent uvedlo, že se věci aktivně věnují. Většina z velkých firem má již vypracovanou strategii a cíle udržitelnosti (63 procent) a pravidelně s nimi seznamují zaměstnance. Z šetření vyplynulo i to, že koncept ESG podnikům slouží jako vodítko pro tvorbu nefinančních zpráv.

Rozvíjení udržitelnosti Prazdroji podle Tučníka pomáhá budovat vztahy se zákazníky, prezentovat značky spotřebitelům a stále důležitější je právě i pro zaměstnance. „Tímto způsobem myšlení jsme zároveň schopni minimalizovat byznysová rizika, například dostupnost vody, surovin nebo obalových materiálů, i zefektivnit výrobu,“ podpořil postoj pivovaru. Průzkum potvrdil, že udržitelnost už bere jako obchodní příležitost každá třetí firma.

Udržitelné podnikání může znamenat výhodu před konkurencí. Některé firmy na to zprostředkovaně doplatí.

Firmy v předstihu

Ty velké se s různými nefinančními reporty sžívají řadu let, mnohé je samy od sebe zpracovávají už delší dobu. Domnívají se tak, že na povinnosti vyplývající ze směrnice CSRD jsou tedy připraveny. „Nepřinese to pro nás velké změny. Zprávu o udržitelnosti už vydáváme, představujeme v ní naše závazky a transparentně reportujeme každoročně stav jejich plnění i další údaje o našem podnikání,“ přiblížil Tučník.