Když indický miliardář Gautam Adani koncem června slavil šedesátiny, daroval na charitu obří sumu 600 miliard rupií (v přepočtu asi 7,7 miliardy dolarů). Mohl si to bez problémů dovolit, nikdo na světě letos nezbohatl tak výrazně jako on. Adaniho jmění vzrostlo od začátku roku o 34 miliard až na sumu 110 miliard dolarů. Stal se tak nejbohatším člověkem v Asii, když předehnal ropného magnáta Mukeše Ambaniho, jehož majetek časopis Forbes odhaduje na 86,1 miliardy dolarů. Zároveň je Adani pátým nejbohatším mužem na světě, větší majetek než on nashromáždili pouze Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault a Bill Gates. Adaniho vzestup je o to impozantnější, že ještě na počátku pandemie v březnu roku 2020 dosahovala hodnota jeho jmění „pouhých“ šesti miliard dolarů. Jak se mu podařilo takto rychle zbohatnout a jak se vlastně tenhle člověk pocházející z průměrně bohaté rodiny dokázal vypracovat tak vysoko?

Přežil únos i teroristický útok

Na rozdíl od zmíněného miliardáře Mukeše Ambaniho nepochází Adani z bohatých poměrů. Narodil se v Ahmadábádu jako jedno ze sedmi dětí obchodníka s textilem. Studoval obchod na Gudžarátské univerzitě, ale vydržel tam jen jeden rok a místo teorie se rozhodl vyzkoušet, jak byznys vypadá v praxi.

Jeho podnikatelské začátky jsou spojeny nikoli s textilem, zapojení do otcova byznysu odmítl, a místo toho se pustil do obchodu s diamanty. Tři roky pracoval ve společnosti Mahindra Brothers, která je třídila a prodávala. Následně si v Bombaji založil vlastní obchodní firmu s drahokamy, díky níž se stal milionářem. U diamantů ale nezůstal, vyslyšel výzvu jednoho ze starších bratrů a vrátil se do Ahmadábádu, kde začal vést továrnu na výrobu plastů.