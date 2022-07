Podle aktuální zprávy OSN by měla Indie již v příštím roce předstihnout Čínu na pozici nejlidnatější země světa. Na první pohled jen statistická zajímavost, ve skutečnosti se za ní skrývá zásadní informace nejen pro čínskou, ale celou světovou ekonomiku. Oba zmíněné asijské státy mají letos kolem 1,4 miliardy obyvatel, jenže zatímco indická populace v posledních letech utěšeně roste, přírůstek té čínské je v podstatě nulový. V rozmezí let 2010 až 2020 se počet obyvatel Číny zvedl jen o 72 milionů na 1,411 miliardy. Číně tak hrozí osud, jehož by se měla bát každá ekonomika, totiž že zestárne dřív, než stihne zbohatnout. Její populace v pracovním věku 15 až 59 let dosáhla vrcholu v roce 2011 (925 milionů lidí) a od té doby se zmenšuje a zmenšovat bude. Jestliže ve zmíněném roce 2011 tvořili Číňané v pracovním věku tři čtvrtiny celkové populace země, v roce 2050 by jich měla být zhruba jen polovina.

Pro čínskou ekonomiku to bude zásadní problém. S podobným stárnutím populace a úbytkem pracovní síly se sice potýkají i jiné země, jako třeba Japonsko nebo Německo. Jenže tyhle státy jsou bohaté a mohou se opřít o dekády investic do technologií a inovací. Čína je oproti tomu středně příjmová ekonomika silně závislá na levné a hojné pracovní síle jak v průmyslu, tak i v zemědělství.

Vedle ekonomických potíží má ale země zaděláno i na solidní sociální problém. Systém v Číně je založen na tom, že o rodiče v postproduktivním věku se budou starat jejich děti v produktivním věku. Jenže těch bude rapidně ubývat. Tahle imploze vícegenerační čínské rodiny podle ekonomů zásadně přispěje ke zpomalení čínského hospodářského zázraku.

Vládnoucí čínská elita se tak v příštích dekádách může dostat pod silný tlak. Tak jen doufejme, že domácí potíže nebude chtít řešit podobně jako Putinovo Rusko vnější agresí.

Přeji pěkné čtení.