Na prostranství se stovkami cívek na kabely vstupuje bytost zahalená do obleku z pomačkaných a zvlněných měděných drátů. Po chvíli začnou zpoza cívek v rytmu hudby vyskakovat lidé v reflexních vestách – muži, ženy i děti. Bytost projde špalírem lidí, shodí měděný kostým a vrhá se do akrobacie na lanech uvázaných na konstrukci spojující dva tovární objekty. Chvílemi visí jen za nohu. Diváci, kterých je tu přes sto, dostanou o pět minut později ještě tučnější sousto. Na podobné konstrukci několik metrů nad zemí visí jiná akrobatka přichycená jen za kroužek zamotaný ve vlasech. Točí se a tančí jištěná lidmi v reflexních vestách. Jsou to zaměstnanci firmy Prakab, která uspořádala taneční festival ve své továrně téměř za plného provozu.

Na konci června přišli do areálu výrobce kabelů v Hostivaři diváci pražské části Korespondance, mezi­národního festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu. „Umění je pro všechny, i pro lidi z továren, to je jedno z poselství festivalu a spolupráce s kabelovnou,“ říká Marie Kinská, zakladatelka akce, jejíž aktuální ročník má jedno ze dvou hlavních témat Továrna v pohybu.

„Industriální prostředí je pro tanec či nový cirkus nesmírně zajímavé,“ vysvětluje Kinská. Cesta umělců do továrny, která vyrábí kabely hlavně pro energetiku a železnice, vedla přes jejího manžela Constantina Kinského. Už několik let je strategickým poradcem firmy vlastněné Rakušany. Pobočky má v Rakousku, na Slovensku a na Ukrajině. S českou pobočkou pár spolupracuje i na projektu Chytrá ruka, který na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou pomáhá s podporou rozvoje řemesel a jejich propagace mezi mladými lidmi.