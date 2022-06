Češi jsou v digitálních technologiích na evropské špičce. Firmy jako Productboard, Rohlík.cz, Kiwi.com nebo Ataccama získávají miliardové investice a prosazují se mezinárodně. Také čeští uživatelé rychle přijímají technologické novinky. Jakub Nešetřil ale vidí i druhou stránku věci. „Je to ve velkém protikladu se státní správou,“ říká předseda správní rady organizace Česko.Digital. Podle něj je neefektivní mimo jiné proto, že občané především chtějí, aby stát šetřil. Místo toho by ale měli tlačit na to, aby investoval do nových digitálních technologií a expertů. Právě díky tomu na své správě ušetří.

Vývojář a expert na digitální technologie Jakub Nešetřil je příkladem nové generace českých podnikatelů, kteří rychle zbohatli a peníze i své zkušenosti vracejí společnosti. V roce 2011 založil s přáteli softwarovou firmu Apiary, která vyvíjí rozhraní pro komunikaci mezi různými aplikacemi, měl v ní 15 procent. O šest let později ji společníci prodali za jednotky miliard korun technologickému obru Oracle. Po dvouletém angažmá na pozici viceprezidenta této americké firmy začal Nešetřil budovat komunitu odborníků, kteří pomáhají neziskovkám a veřejným institucím s digitalizací. Dnes je Česko.Digital s počtem více než pěti tisíc dobrovolníků největší podobnou organizací v Evropské unii.

Bez diskuse bude technologií číslo jedna umělá inteligence. Našim dětem změní život tak, jak nám ho změnil internet.

Léta se pohybujete ve světě informačních technologií. Používáte nějaké nestandardní technologie nebo aplikace, o kterých zatím není moc slyšet, ale v budoucnu se prosadí masově?

Jednak jako všichni programátoři využívám ohromný ekosystém vývojářských aplikací, které běžná populace nezná a nejspíš ani nepozná. Ale jako běžný uživatel internetu asi mnohem víc, než je obvyklé, hlídám bezpečí a soukromí své a svojí rodiny. Hodně používám technologie, jako je například VPN (virtuální soukromá síť, umožňuje například bezpečnější prohlížení internetu – pozn. red.), filtrování obsahu nebo odstínění od nebezpečného softwaru. To jsou věci, které se časem stanou mainstreamovými. Kromě toho se také aktivně zajímám o novinky v umělé inteligenci a hraji si s nimi.

Zkuste se vizionářsky podívat do budoucnosti. Které technologie změní za pět deset let život na Zemi a jak?

Absolutně bez diskuse bude technologií číslo jedna umělá inteligence. Našim dětem změní život tak, jak ho nám změnil internet. Otázka je, v jakých formách. Například pokud se prosadí samořídící auta, která vyžadují umělou inteligenci, může to způsobit ohromné společenské změny. Může to kompletně změnit celý realitní trh a urbanistické plánování.

Informační gramotnost a schopnost rozpoznat dezinformace tak bude kvůli umělé inteligenci čím dál důležitější.

V jakém smyslu?

Pokud budeme schopni pracovat v bezpilotním autě cestou do práce, dáme si v něm kafíčko a vyřídíme všechny e‑maily, pak si vyřídíme schůzky a pojdeme dřív domů. Bude relativně jedno, jestli do kanceláře budeme jezdit půl hodiny nebo dvě hodiny. U nás je nyní krátká dojezdová vzdálenost do práce jedním z určujících faktorů kvality života. To se může změnit. Anebo se ukáže, že už do práce dojíždět nepotřebujeme vůbec. Každopádně umělá inteligence má i své odvrácené stránky. Problém s informační přehlceností a záměrně šířenými dezinformacemi s ní časem vzroste. Zvýší se schopnost automaticky generovat nejen podvržené texty, ale i fotky a videa tak, že budou vypadat naprosto věrohodně. Informační gramotnost a schopnost rozpoznat je tak bude čím dál důležitější.

Myslíte si, že budeme v horizontu deseti let žít z velké části ve virtuálním světě, takzvaném metaverzu, jak to plánuje například šéf Facebooku a skupiny Meta Mark Zuckerberg?

Z velké části žijeme ve virtuálním světě už teď. Například každý, kdo čte tento rozhovor na internetu, je už jednoznačně kyborg, protože když mu seberete jeho chytrý mobil a chytré hodinky, je z něj „poloviční“ člověk. Půlku věcí, které by si chtěl pamatovat, si nepamatuje, protože je má v mobilu. Technologie už prostoupily společnost tak, že je lidé považují za svou přirozenou součást, přestože si je nenechali nikam voperovat. Není potřeba běhat po světě s brýlemi na očích a být ve 3D virtuálním světě, aby byl člověk v metaverzu. To je jen jedna ze zobrazovacích technologií. Osobně si myslím, že čistá virtuální realita je dost nepraktická a člověka natolik izoluje od reálného světa, že je zatím společensky poměrně nepřijatelná. I když časem se to, co je společensky přijatelné, mění.