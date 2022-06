Vaše pravidelná dávka právních novinek je zpět a opět přináší to nejzajímavější, co vyplynulo z legislativního a judikatorního vývoje během uplynulého měsíce. Co zaznělo tentokrát? Martin Frolík a Kristýna Faltýnková pohovořili o navrhované regulaci nikotinových sáčků, která je předmětem zájmu médií s ohledem na rostoucí závislost dětí a mladistvých na těchto produktech. Na přetřes přišla i změna povinné registrace k DPH nebo problémy novely zákona o skutečných majitelích v kontextu upozornění Evropské Komise na vadnou implementaci směrnice. Tento díl uzavírá přehled judikátů vyšších soudů, mezi nimiž vyčnívá rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se nezabavitelné částky při výkonu rozhodnutí nebo judikát Nejvyššího správního soudu o zdanění bitcoinů.

