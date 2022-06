I malí mohou být nejlepší. Alespoň to tak platí ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys Liberecký a Středočeský kraj, stejně jako pro konkurenci pražských částí. V soutěži o nejlepší podnikatelské prostředí zvítězily osmitisícové Semily, desetitisícová Lysá nad Labem a část hlavního města s číslem 22, nacházející se na úplném kraji pražského katastru.

Mezi kritérii, přes něž se vítězové další části seriálu Ekonomu letos prosadili, figurují například péče o veřejný prostor, počet dokončených bytů, index stáří, ale třeba i množství dobíjecích stanic pro elektromobily.

Semily bodují investicemi

Je to nejméně lidnaté okresní město v Česku. Semily mají pouze 8 tisíc obyvatel, v součtu parametrů srovnávacího průzkumu Město pro byznys ale vyšlo jako nejlepší místo pro podnikání v Libereckém kraji. Semily se pyšní vysokým podílem kapitálových výdajů v poměru k celkovým výdajům, které jsou na Liberecku vůbec nejvyšší. Stejně schopné je město i v čerpání dotací. Radnice vydává v přepočtu na obyvatele v krajském srovnání vyšší finanční prostředky do oblasti vzdělávání a sociální péče. Počet živnostníků je v přepočtu na obyvatele v Semilech dokonce v TOP 20 celorepublikově.

„Semily se starají o svoji infrastrukturu a veřejný prostor, protože je to podle nás základ jak pro bydlení, tak pro podnikání. Konkrétně se jedná o školy, školky, sociální a zdravotní oblast a další. Hodně jsme investovali a budeme investovat do dopravy, protože celkové dopravní napojení města na páteřní síť je složitější,“ říká starostka Semil Lena Mlejnková.

Druhé a třetí místo obsadily na severu krajské město Liberec a pak sousední (a rivalský) Jablonec nad Nisou. V Liberci je počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele nejvyšší v celém regionu, ale dosahuje do TOP 10 v celorepublikovém srovnání. Město těží ze své dobré dopravní dostupnosti, radnice vynakládá dostatek peněz na veřejnou dopravu a na kulturu. Jablonec nad Nisou obstál, protože drží na velmi nízké úrovni daň z nemovitosti, nadprůměrného výsledku dosahuje v počtu právnických osob v přepočtu na obyvatele a počet ekonomických subjektů meziročně výrazně stoupá.

Lysá a její dvě věže

V rozsáhlém a nesourodém regionu kolem Prahy, typickém vysokým počtem měst, zvítězila malá, ale velmi akční Lysá nad Labem nacházející se ve východní části v okrese Nymburk. Zaznamenává nejvyšší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů a také počet dokončených bytů v přepočtu na obyvatele.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Město má v kraji nejnižší index stáří a jeho radnice podle veřejně dostupných dat dobře hospodaří. Má v kraji nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města a rovněž velmi vysoký podíl čerpaných dotací na celkových příjmech města. Finanční prostředky vyšší než jinde věnuje především do oblasti sportu a veřejné dopravy.

O investiční činnosti hovoří i starosta Lysé nad Labem Karel Otava:

„V současnosti nám běží sedm velkých projektů. Největším z nich je výstavba nové sportovní haly za 150 milionů korun. Dále je to rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu, pustili jsme se do severojižního průtahu našeho města,“ říká Otava a doplňuje, že jako jediní nejen v České republice mají dvě cyklověže. Lysá nad Labem podporuje školství – projektem, který má zvýšit kapacitu základní školy, a chystají se též na rekonstrukci bazénu pro školní plavání. Do města láká návštěvníky prosperující výstaviště, kde je dvaadvacet výstav ročně.

Souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které je druhým ve Středočeském kraji, vyniká výbornou dopravní dostupností a je zde nadprůměrný počet právnických osob v přepočtu na obyvatele. Radnice má nulové náklady na dluhovou službu a také velmi nízkou daň z nemovitosti. Třetí Říčany za své umístění vděčí svému rozrůstání, změna počtu obyvatel je v kraji nejvyšší. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je přitom v rámci regionu zase nejnižší. V přepočtu na obyvatele mají Říčany nejvyšší počet živnostníků.

Praha? Praha 22

Dvaadvacátá část Prahy tvoří její jihovýchodní hranu. Nejvýraznější čtvrtí je tu Uhříněves. Vyhrává hlavně proto, že zaznamenává v rámci hlavního města nejvýraznější nárůst počtu obyvatel. Ruku v ruce s tím jde nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na obyvatele. Nadprůměrný na Prahu je zde počet uchazečů o zaměstnání, podnikatelé zde tedy mají větší možnost výběru a situaci ještě zlepšuje i nízký index stáří, který určuje poměr počtu lidí pod 65 let versus lidí nad 65 let.

„Praha 22 je rozvojová část Prahy s dostupným bydlením. Máme tu ale i celou řadu průmyslových objektů a firem, třeba v oboru stavebnictví,“ říká starosta MČ Praha 22 Tomáš Kaněra s tím, že lokalitě chybí obchvat Prahy a Hostivařská spojka, které by zlepšily průjezdnost městskou částí pro zdejší obyvatele.

V Praze se daří i v městských částech Praha 15 a Praha 1, které obsadily stříbrnou a bronzovou pozici. Praha 15 má v celopražském srovnání nadprůměrné množství právnických osob, i tady se významně rozvíjí bytová výstavba a je tu nízký index stáří. Praha 1 má nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele a také jejich nejvyšší meziroční nárůst. Je zde rovněž hodně živnostníků a v rámci Prahy nadprůměrný i počet dobíjecích stanic pro elektromobily.