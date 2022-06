Pandemie, nedostatek čipů i dalších součástek, konflikt na Ukrajině. To vše prodloužilo dodací lhůty nových aut. Zákazník si navíc nemůže být jistý, zda se objednaného automobilu vůbec dočká. Lidé, kteří dříve nakupovali výhradně nová auta, si tak nyní začínají pořizovat ojetiny. I těch se ovšem nedostává a zdražují. Podle Karolíny Topolové, generální ředitelky skupiny Aures Holdings, jež zastřešuje síť autobazarů AAA Auto, zánovní vozy míří z Česka na západ a odtud se naopak dovážejí čím dál tím starší auta.

Poptávka po ojetých vozech stoupá. V Česku váš prodej v roce 2021 meziročně vzrostl téměř o čtvrtinu, za letošní 1. čtvrtletí jste prodali 22 tisíc aut, což je historický rekord. Do jaké míry odráží tento růst skutečnost, že se na nová auta musí dlouho čekat, a do jaké míry jde o reakci zákazníků na ceny nových aut?

Na našich rekordních prodejích se určitě podílejí oba faktory. Zajímavé je, co za nimi stojí. Jsou to jednak stále ještě dopady pandemie covidu, kvůli níž začali lidé více využívat dopravu osobními automobily a která zároveň způsobila výpadky ve výrobě nových vozů. A když si všichni mysleli, že nejhorší máme za sebou, přišla válka na Ukrajině, která znovu narušila výrobu. V důsledku konfliktu se navíc začala zhoršovat ekonomická situace domácností. V takové době si lidé vždy kupují spíše ojetá auta.

Dá se tvrdit, že do autobazarů nyní často míří i ti, kteří bývali zvyklí kupovat nová vozidla?

Ano, v posledních dvou letech vidíme markantní růst poptávky po zánovních vozech, které se staly vyhledávanou alternativou nových aut. Na naši značku zánovních vozů Mototechna už připadá zhruba pětina našeho prodeje. Dříve to přitom bývalo jen kolem deseti procent.

Nebojíte se, že prudké zdražení plynu, elektřiny, pohonných hmot, potravin i dalšího nezbytného zboží utlumí poptávku?

Česká společnost se nacházela ve velmi dobré ekonomické kondici. Lidé měli úspory a zatím utrácejí. Pokračují tak dva hlavní trendy – ubývání ojetých vozů z celkové nabídky a s tím související růst cen. V současné chvíli pozorujeme, že na trhu dochází každý měsíc ke zdražování. S největší pravděpodobností bude tento vývoj pokračovat po celý rok. Pokud se situace ve světě dále nezkomplikuje, začneme se vracet k normálnějšímu stavu nejdříve někdy v druhé polovině příštího roku.

S modelem Fabia Combi končí nabídka malých kombíků. Vymírání postihlo segment mini, do něhož patřila Škoda Citigo. Výraznou redukcí prošla víceúčelová vozidla neboli MPV, jako bývala Škoda Roomster. Co dělají zákazníci, kteří byli na taková auta zvyklí? Přizpůsobují se módě a kupují SUV?

SUV jsou rostoucím segmentem i mezi ojetými automobily, a to již několik let. Lidé kupují takové vozy, které jsou k dispozici. Je fakt, že MPV byla a jsou hodně populární, a přitom se už téměř nevyrábějí. Když se mezi ojetými automobily přestanou postupně vyskytovat, začnou je někteří lidé nahrazovat třeba dodávkami. To je trend, který pozorujeme už nyní.