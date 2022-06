Otevřené karoserie mají zvláštní půvab a obdivuhodnou společenskou přizpůsobivost. Střechu jste odjakživa mohli stáhnout z luxusního Mercedesu i opulentního Rolls‑Royce, ale i z válečného Jeepu Willys nebo skromného „kachního“ Citroënu 2CV. A přestože vítr ve vlasech láká spíše k promenádnímu stylu jízdy, nechybí mezi kabriolety ani ortodoxní sportovci jako Mazda Miata nebo Porsche 911.

Každopádně kabriolet vždycky znamenal a bude znamenat něco extra. Takže také stojí víc peněz než auto s pevnou střechou. Nabídka kabrioletů na trhu tedy celkem přesně kopíruje hospodářský cyklus. Když se daří, výběr se rozšiřuje; když je hůř, omezí se na pár prémiových značek.

A přece odloží střechu

Tím zajímavější je náš dnešní úlovek. Situace automobilového průmyslu má k idyle daleko a Volkswagen není prémiová značka. Přesto nabízí stahovací střechu, a to ještě u jednoho z menších modelů příbuzných s Golfem. Jmenuje se T‑Roc a vtip spočívá v tom, že jde o SUV. Na této obrovské módní vlně lze totiž i dnes prodat leccos, co by jinde nešlo.