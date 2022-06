Olomouc a Ostravu jako byznysové lídry svých krajů není těžké si představit. Ale příklady Frýdlantu nad Ostravicí a hlavně Nové Paky ukazují, že vyniknout mohou i města do 10 tisíc obyvatel. Ekonom jako partner srovnávacího výzkumu Město pro byznys představuje situaci v první trojici krajů.

V Olomouckém kraji letos stejně jako vloni zvítězilo jeho centrální město. Podnikatelské prostředí v Olomouci je už zase jiné. Nejen oproti loňsku, ale třeba i proti stavu před deseti lety. Základní charakteristikou je nadprůměrný počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele. A počítá se, že jich bude přibývat, i proto, že populace je v kraji relativně mladá. Ve městě, jemuž se přezdívá královna Hané, vzniká největší množství dokončených bytů v přepočtu na obyvatele.

Druhý v regionu Prostějov do žebříčku bodoval nízkou úrovní daní z nemovitosti a vysokým počtem právnických osob. Má také dlouhodobě málo nezaměstnaných. Třetí Mohelnice si velmi dobře vede v čerpání dotací v přepočtu na celkové příjmy města. Rovněž má i vysoký podíl kapitálových výdajů a víc než jiná města investuje do vzdělávání. Mohelnice je město velkých firem – v kategorii nad 250 zaměstnanců má nejvyšší podíl z celku ze všech obcí v kraji. Nové zaměstnavatele láká tím, že je zde poměrně nízká průměrná měsíční mzda.

V Moravskoslezském kraji zvítězilo rovněž největší město. Podnikatelské prostředí v Ostravě se neustále rozvíjí, vysoký počet právnických osob v přepočtu na obyvatele je markantní. Radnice financuje rozvoj bydlení víc než jiné, penězi významně podporuje také kulturu. Nejen v kraji, ale i celorepublikově vyniká tím, že má po Mladé Boleslavi nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily. Za Ostravou se umístila „bílá perla Slezska“ Opava, která dobře hospodaří – má vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích a vysokou likviditu. Je zde také vysoký podíl firem nad 250 zaměstnanců. Na třetí pozici v kraji se posunul Frýdlant nad Ostravicí. V jeho výrazném rozvoji je zřetelný rostoucí počet obyvatel a s tím i počet dokončených bytů v přepočtu na obyvatele. Město z moravsko‑slezského zemského pomezí zaznamenalo také největší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů.

V Královéhradeckém kraji jsou pro podnikání nejlepší podmínky v Nové Pace. I zde je vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města a vysoká likvidita. Město výrazně financuje sociální péči a vzdělávání a má nízkou úroveň daně z nemovitosti. Druhé a třetí místo obsadily Hradec Králové a Dobruška. První vyniká kvalitou a rychlostí komunikace svých úřadů, druhé exce­luje nulovými náklady na dluhovou službu a tím, kolik financí směřuje radnice do bydlení a sportu.

Otto Daněk, ATAS elektromotory Náchod

S městem i krajem máme nadstandardně dobré vztahy. Jako velký podnik se snažíme pomáhat regionu podporou zdravotnictví, handicapovaných, sportu a město nám v mnohém vyjde vstříc. Podnikatelské prostředí drží pospolu aktivity místní Hospodářské komory. Nedávno jsme se na setkání ve firmě Wikov shodli, že největší brzdy nejsou většinou regionálního druhu. Jsou jimi nedostatek komponentů, nárůst jejich cen i cen energií a úrokových sazeb a úroků z úvěrů. A hlavně nás brzdí nedostatek zaměstnanců. Zaměstnanost máme o 0,5 až 0,7 procentního bodu nižší, než je průměr republiky. Sháníme lidi v Polsku. My jich máme asi 200 z celkových 780. S firmou seznamujeme děti už v mateřských školách. Podporujeme je finančně a zveme na exkurze. Sám předškoláky provádím fabrikou. Nábor se přesunul už i do porodnic. Jednou za dva roky investujeme do nákupu přístrojů pro monitoring dechu novorozenců. Středním školám vybavujeme dílny a spolupracujeme s učiteli, kteří jsou fandové do elektrotechniky. Vedou kroužky, které finančně podporujeme, chodí k nám na exkurze, vybavujeme je naší technikou. Zdejší studenti už porážejí na soutěžích i vysokoškoláky.

Stanislav Koutný, ředitel Oltis Olomouc

Jsme ryze česká IT firma, jejíž byznys je rozprostřený po celé republice. V Olomouci nemáme skoro žádné zákazníky a na rozdíl od výrobních firem nevyužíváme tolik ani místní infrastrukturu a městské služby. Ale město a region je pro nás zdrojem toho hlavního, co IT firma potřebuje, a to jsou zaměstnanci. Žádná IT firma jich nemá dostatek a my jich nejvíc získáváme díky spolupráci se školami. Spolupracujeme se středními i vysokými, hlavně s místní Univerzitou Palackého a pak s dalšími školami v okolních krajích, dokonce i na Slovensku. Zaměstnanci k nám dojíždějí i z blízkých železničářských měst, což je pro nás důležité, protože železniční dopravu řešíme i ve svém podnikání. Olomouc je krásné město pro život a podniká se tu dobře. Ovšem i zde se vyskytují problémy obvyklé pro krajská města. Jde hlavně o komplikace s dopravou a se stavebním rozvojem a vylidňováním centra. Je tu patrný celostátní trend, v němž se na okraji města staví obchodní centra a na úbytě hynou menší provozovny. Místní podnikatelské prostředí podporuje a spojuje okresní hospodářská komora, která je hodně aktivní a má velmi schopné vedení.

Rudolf Bochenek, majitel skupiny výrobních firem BR Group

Jsem zapřisáhlý patriot Moravskoslezského kraje, kde jsem se narodil, kde žiju, kam soustřeďuju většinu svých podnikatelských aktivit a kde asi nakonec taky umřu. Ale odmyslím‑li si své silné osobní vazby, i fakta mi dají za pravdu, že v kraji se podniká, tedy minimálně v průmyslové výrobě, nejlépe. Obrovskou výhodou je dostupnost pracovní síly. I v našich fabrikách chybí zaměstnanci nejrůznějších profesí. Ale sehnat tady pro průmysl lidi technicky zručné i vzdělané je tu o poznání jednodušší než v jiných krajích, navíc pevné pracovní návyky jsou zde zakořeněny po mnoho generací. V posledních letech se hodně zlepšila dopravní dostupnost jak po silnici, tak po železnici, ačkoliv kvalitou obé pokulhává za našimi představami. Osobně vnímám i celkem vstřícný přístup zdejších úřadů vůči podnikatelům, ale uvědomuji si svou velkou výhodu, že mě tady mnoho lidí zná. Zkušenost některých kolegů říká, že v tomto směru je i na Ostravsku ještě hodně co zlepšovat. Oceňuji, že v kraji je zatím bydlení dostupnější než třeba v Praze, v Brně, v Olomouci či v Hradci Králové. I když ceny jsou i tady aktuálně přemrštěné. A stále je zde mnoho lokalit i pro náročnější klientelu. Mám dům v beskydské Čeladné, kam jsem šel za klidem. Ale udělalo to tolik lidí, že klid už tam moc není.