Akciové trhy jako celek jsou sice od počátku roku ve ztrátě, i na klesajícím trhu se ale samozřejmě dají najít zajímavé investice. Mezi ty perspektivní patří podle analytiků a portfoliomanažerů například ČEZ, některé bankovní domy či firmy ze sektoru polovodičů.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Tomáš Vlk, analytik Patria Finance:

V určitých oblastech akciového trhu se už dá spekulovat na obrat, ale podle mě je to pořád příliš rizikové. Poměrně atraktivně se však nyní jeví dluhopisy a mám na mysli zejména ty české. Dluhopisy s krátkou splatností nabízejí vyšší výnos a možnost si ho zafixovat držením do splatnosti, ty s delší splatností zase skýtají větší potenciál ke krátkodobému kapitálovému zisku. Možností jsou také dluhopisy americké, kde je ovšem stále rizikem politika Fedu a vyfukování jeho bilance. V následujícím měsíci čekám hlavní důraz na ekonomický výhled pro hlavní ekonomiky. Odhady se stále snižují, spekuluje se o možné recesi a spolu s tím se zhoršují i vyhlídky pro firemní zisky. Ostatně i během poslední výsledkové sezony jsme místy sledovali silně negativní reakce trhu na snížení výhledu pro tržby či zisk. Důležité bude sledovat, jak se projeví rychlé vyfukování bilance Fedu a jakou protiinflační politiku nakonec zvolí ECB. Jako značné riziko pak vnímám americký realitní trh. Případné další náznaky jeho obratu by určitě trhům přitížily.