Rozšířením skladů v Praze‑Horních Počernicích chce Mailstep nabízet outsourcing skladovacích i logistických služeb až třem stům e‑shopů. Tím firemní ambice zdaleka nekončí. „V horizontu tří let plánujeme vybudovat evropskou síť, což znamená mít pět až šest distribučních center, kterými propojíme celou Evropu tak, aby platilo: dnes objednám a zítra je doručeno,“ nastínil generální ředitel Hudeček v rozhovoru pro Ekonom.

Předpokládáte, že obrat poroste navzdory růstu inflace a zpomalení ekonomiky?

Ano, máme za sebou úspěšný rok, v roce 2021 jsme rostli zhruba o 60 procent a obrat dosáhl 450 milionů korun. V roce 2020 byl obrat 285 milionů korun a o rok dříve 252 milionů, jsme na vzestupné křivce. Letos předpokládáme růst obratu o další desítky procent. Už dnes navíc platí, že až 60 procent objednávek expedujeme do zahraničí.

Do čeho a za kolik investujete?

Z letošních 160 milionů korun investic jde zhruba 50 do vývoje a 110 do hardwaru. Přibíráme sousední haly a rozšiřujeme podlahovou plochu o zhruba osm tisíc metrů čtverečních. A dalších 12 přibude tím, že do stávajících hal montujeme mezipatra. Investujeme i do automatizace, máme třeba robotické balicí linky. Velká příležitost je i v softwarových řešeních, ve zvyšování produktivity balicích procesů.