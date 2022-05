Existují bankovní inovace a pak inovace s velkým „I“. Právě jedné takové z té druhé kategorie by se klienti tuzemských bank mohli dočkat už letos. Ač se na první pohled jedná o poměrně nenápadnou záležitost, novinka může velmi zjednodušit platby mezi lidmi. Řeč je o možnosti zaslání peněz na mobilní číslo. Snadno tak půjde zaplatit kamarádovi za útratu v hospodě, když nemáte hotovost, nebo například instalatérovi za drobnou opravu ve firmě. Tuzemské banky ve spolupráci s Českou národní bankou totiž připravují projekt, kdy by namísto zadání čísla účtu v internetovém či mobilním bankovnictví mělo postačit jen telefonní číslo příjemce platby.

Možná už od listopadu

Podle viceguvernéra České národní banky, Tomáše Nidetzkého by se projekt měl začít testovat už v létě letošního roku. „Pokud bude vše fungovat, jak má, tak by mělo dojít k ostrému spuštění se začátkem příštího roku,“ řekl Ekonomu Nidetzký. Podle experta pro platební styk České bankovní asociace Tomáše Hládka však existuje šance, že novinky by se někteří klienti mohli dočkat už dokonce letos. „Pilotní režim očekáváme nejdříve v letních měsících. Bude‑li všechno v pořádku, ostrý provoz by mohl začít v průběhu listopadu letošního roku,“ potvrzuje Tomáš Hládek.