Při koupi investičního alkoholu není důležité pořídit lahev co nejlevněji. „Ještě podstatnější je získat produkt, u něhož i po dekádách můžete doložit jeho pravost,“ říká Robert Vaněček, uznávaný someliér, který investorům pomáhá již přes dvě dekády vytvářet sbírky prémiového alkoholu. „Velkou hodnotu mají třeba české kolky, které se před deseti lety zavedly v reakci na metanolovou aféru. Ty dokážou zvednout prodejní cenu až o dvacet procent,“ vysvětluje Vaněček.

Změnila nějak pandemie zájem lidí o investice do prémiového alkoholu?

Investorů během covidu určitě přibylo. Možná to souvisí s tím, že trávili více času doma a měli prostor přemýšlet o tom, co by chtěli dělat v životě dál, čím se zabavit. Někteří si zase uvědomili, že mají doma pár lahví, které si kdysi koupili, a nyní přišli na to, že by je prodali podstatně dráž. Pár lidí mi řeklo, jak byli překvapeni, o kolik se alkohol zhodnotil. Každopádně je zájem obrovský. Počet klientů mi roste o desítky procent.

Jak výrazného zhodnocení lze investicemi do alkoholu dosáhnout?

Je to konzervativní investice, klientům rozhodně neslibuji roční výnos v desítkách procent. Cílem je, aby zhodnocení pokrylo inflaci a ideálně přineslo i výnos navíc. Dlouhodobě se zhodnocení pohybuje kolem plus pěti procent ročně.