Nový stavební zákon, který prosadila minulá vláda, byl opozicí často kritizován. Nyní ale získal odborné ocenění jako legislativní počin roku. Tak špatné to s ním tedy asi nebude. Přesto ho chce bývalá opozice, dnes vládní koalice, smést ze stolu. A chce to tak urputně, že dokonce plánuje postupovat retrospektivně, tedy v rozporu se základními kameny právního státu.

Ale proč by tohle všechno někdo dělal? Proč by to vláda dělala v situaci, kdy si moc dobře uvědomuje, že již pět let zde máme krizi dostupného bydlení, kterou navíc eskaloval příliv ukrajinských utečenců? Tím důvodem určitě není snaha mít krystalicky čistý stavební zákon. Nedělejme si iluze. Ale ať je platný stavební zákon jakýkoli, je pořád o sto tisíc procent lepší než ten současný. Naše skupina podniká z velké části v zahraničí. Třeba i na Balkáně nebo v Latinské Americe. Na tyhle trhy máme tendenci ze střední Evropy hledět přes prsty. Ale mohu vás ujistit, že tou banánovou republikou je tady Česko.